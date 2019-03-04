即巿股評 港股直擊

讀者施女士問：「本人是退休人士，有200萬元退休金，想問現時買入滙豐(00005)收息好？還是買屯門萬寶商場的小店舖收租好？每月約有9000元租金收入。請指教！謝謝！」

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「我會選擇買入滙控收息。首先，明年經濟狀況來看，明年是否能夠出租店鋪、租金會否進一步下調等，我都會比較擔心，我覺得未必能夠收取9000元租金。其次，滙控相對其他收息股有所不同，滙控經歷過多次金融風暴或熊市時間，公司都能夠確保派息比率，6厘息率基本上能夠收取。唯一要擔心就是滙控股價，會否於這段時間內波動。所以我覺得買入滙控的風險較買入店鋪為低。以現時滙控的股價來看，可能需要耐心等股價回調才買入。滙控股價早前回落至60元附近，當時息率回報約6厘半，這也是比較長時間、價值吸引的位置。如果這一陣子的升市都是較為短線，明年經濟狀況不太明朗的情況下，滙控仍會有調整機會。加上這是退休金的部署，可以選擇分階段吸納，由65元開始至60元附近，慢慢分段吸納以減少買入的平均價，來賺取較理想的息率回報。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「以滙控現價計算及假設其派息規模維持不變，年收益率約5.93%。而買閣下提及的小店舖年收益率則大約5.4%，在收益層面上滙豐略勝一籌。另外，股票比售鋪更容易在市場上套現，若突然有現金需要的話也能先沽出部份股票變現。反觀店舖買賣受眾多因素影響，市場流通量及深度也不及藍籌滙控。香港今年即將步入加息周期，有利本地銀行股而不利固定資產。觀乎滙控基本面不錯，並考慮到本地零售或隨經濟周期下行，推薦滙控收息。而另一方面，我們不建議把退休金全數押上在某個別投資產品上。特別是已退休人士宜把資產分散投資並保留充裕現金以備不時之需。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「舖收月租9000元及與現時滙控息率同在5-6厘之間，建議選擇匯控略為妥當，以現時市價200萬即使在屯門區也不會是地舖，且估計客源亦以區內住戶為主即沒太多生客流量，投資商鋪較考眼光，商鋪必以人流旺再加新客源為首要。商鋪亦需考慮日後舊租客退租後的空檔期之問題，再加上期間商場管理費用的支出，而滙控昔日在業績差的時候亦儘量維持派息紀錄，對退休人仕多少了一層顧慮。加上滙控把業務重心已從返亞太地區及近期平保(02318)晉身成為第二大股東，對滙控於中國業務亦有幫助，現時滙控市賬率亦屬合理，加上港人消費模式隨着高鐵及港珠澳大橋開通，消費亦開始往北移，香港一線商鋪亦正承受租金下調壓力，其他地區就算不用跟隨亦較難升值，讀者亦需考慮若日後套現，滙控只需一個指示即可全部或分批轉回現金，變現能力屬於最快最強。」

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