MSCI今日收市後調整成分股，個別見價量異動。
遭剔出MSCI香港指數的利豐(00494)最新跌2.4%報1.6元，成交創兩周高；至於該指數新貴百濟神州(06160)，現挫2.1%。
MSCI中國指數涉及之港股方面，獲納入的股份普遍受壓，宏橋(01378)挫4%、中國東方(00581)跌近3%，前稱「中國投資基金」的中國鼎益豐(00612)曾插一成，現挫7%。頤海國際(01579)挫2.7%。馬鋼(00323)靠穩，升0.3%。
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