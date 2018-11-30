康師傅(00322)早段曾漲3.3%，之後回軟，一度倒跌1.3%，見10.24元逾15個月低，最新靠穩升0.2%，成交額2.22億元。
康師傅今早市前錄兩手共1050.4萬股市前成交，每股作價10.502元至10.503元，涉約1.1億元。
集團周一(26日)公布第三季盈利15.54億元人民幣，按年增長25.52%，不派息。期內，收益188.63億元人民幣，按年下跌4.19%。多家券商其後唱淡康師傅前景。
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