即巿股評 港股直擊

今日分析股份是寶寶樹集團(01761)，於11月27日上市，集團是以月活躍用戶計中國最大、最活躍的母嬰類社區平台，致力於連接及服務年輕家庭。集團的兩個主要平台為「寶寶樹孕育」和「小時光」。前者是集團的旗艦平台，由寶寶樹孕育手機應用程序和PC及WAP端babytree.com組成，是用戶流量的主要門戶。後者為僅供手機使用的第二個平台，專注於兒童發展，為達致圖像豐富的社交記錄媒介及早教內容及工具在線平台兩個目的而設。集團已在可擴展的平台上開發出有效且高效的變現模式，數據驅動的廣告和電商業務是其主要收入來源。截至2018年6月止六個月的平台連接廣告客戶152名及C2M製造合作夥伴91名。於2018年6月30日，集團有2049名第三方電商商家及641名優質內容節目簽約專家。

穩定價格後下跌機會大

此股於上市前招股價訂於6.80至8.80元，市值介乎113.5億至146.9億元，逾百億元屬大型股份定位。不排除於11月15至20日招股期間，投資者對本月底舉行的二十國集團峰會觀望氣氛厚濃，影響其招股銷情，最終公開發售部分認購率僅1.18倍，遠低於15倍未能觸發配售部分回撥機制啟動，與下限價上市的安排合理。然而，暫於上市首三日股價表現仍是平平，首日高見7.15元，較上市價僅高5.15%，但暫時已是最高價。筆者留意三天的收市價分別是6.87、6.88和6.82元，都是略高於上市價，隱約看到股價被刻意維穩。雖然如此，投資者不應視為股價短期可望上揚的線索，理由是現為上市初期的「穩定價格」階段，由此推斷上市包銷的金融機構在維穩股價，所以預期穩定價格期結束後，除非集團屆時有利好消息支持，否則股價失守上市價機會大。

暫看盈利增長引擎欠奉

另外，筆者想指出現時不宜買入此股的兩個其他原因，其一是業務表現欠佳，截至2016和2017年底股東應佔虧損分別約9.35億和9.11億元 (人民幣‧同下)，而截至今年6月底的上半年虧損更擴大至21.75億元，當然這跟損益表之上有一項目為「按公允價值入損益的金融負債公允價值變動」有關，於扣除後經調整稅前盈利相對是-3941萬、1.77億和1.14億元，即最近一年半會計記錄集團有利可圖。然而，截至2017和2018年6月底的上半年經調整稅前盈利約1.19億和1.14億元，輕微倒退4.15%，暫看盈利增長引擎欠奉。

上市前投資者也要損手

其二是參考上市前投資者成本價，集團曾進行三輪融資，成本價折合為3.0498、4.6145和11.8872港元，其中以第三輪融資成本價值得關注，較上市價6.80元高近75%，反過來看投資者賬面損失近43%。即使此等投資者持股不設禁售期，試問對於虧損逾四成的投資者，有何誘因離場呢？而上市前投資者普遍不是散戶，傾向是專業投資者，仍對集團估值上出現嚴重偏差，可見即或以上市價進場，散戶其實也沒有值博率可言。

當然有投資者會指出此股的街貨集中，於11月28日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者有124名，持有約2.88億股，扣除屬於上市前投資者持有約3752萬股，計出街貨量約2.50億股，正是全數招股規模。而首七名參與者持有街貨量約1.97億股，計出街貨佔比為78.57%，接近八成的貨源高度歸邊狀態。表面看來街貨集中；但要留心於11月27日上述七名參與者錄得街貨佔比為85.40%，即短短一天已多1708.5萬股被釋出市場，故不排除現時持貨大戶見無利可圖，考慮於上市價之上微賺沽貨，所以筆者對股價短期表現並不樂觀，認為投資者進場前要三思。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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