連升三日飆13.2%的中國通信服務(00552)，今日沽壓顯著，更跌穿50天平均線(6.65元)，最低見過6.62元，大跌11.1%，現貼近低位，新造6.63元，仍插11%，成交金額9332萬元。
至於中興(00763)跌1%；長飛光纖(06869)升0.7%；京信通信(02342)升1.6%。
內地三大電訊股則全線升，聯通(00762)與中國電信(00728)各漲0.7%；中移動(00941)微升0.3%。
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至於中興(00763)跌1%；長飛光纖(06869)升0.7%；京信通信(02342)升1.6%。
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