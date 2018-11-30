即巿股評 港股直擊

隔晚美股先低後回穩，跌幅收窄，美股三大指數雖然回調，但回調壓力唔大，沽壓有限，喺G20峰會前夕，市場審慎樂觀。至於港股噚日回調後，今日反覆向上，恒指高開55點，開市後曾倒跌54點，見26397點半日低位。其後內地A股回穩，港股回升最多升232點，見26683點半日高位。恒指中午報收26633點，升182點；國企指數報10654點，升69點。

騰訊(00700)回穩，早段曾見308.4元半日低位，但沽壓有限，其後回升半日報收314.2元，其他重磅股普遍回升，不過G20峰會前，市場態度審慎，成交偏靜亦係意料中事。今日表現較突出係三桶油，有消息指俄羅斯同意喺有需要時跟OPEC同一時間減產，支持油價低走後反彈，而國際油價今日喺亞洲時段靠穩，中海油(00883)半日升逾4%，係半日表現取最佳藍籌，中石油(00857)跟昆侖能(00135)分別升1.8%及2%。雖然油價回升，但未見對航空股構成好大壓力，始終「侵侵」講到明唔想見油價向上，而「侵侵」擺到明放沙地皇儲一馬，沙地投桃報李下，OPEC話減產都係講就凶狠，預計油價傾向穩定，而未必會大升，所以航空股仍有關注價值，尤其係聖誕新年又係飛行旺季，呢期航空股仍可睇高一線。

聯儲局呢期頻頻放鴿，雖然12月加息大局已定，但美國加息步伐或放緩，甚至提早結束加息周期，對於息口敏感股有利，呢期地產股表現唔錯，亦見有資金吸納，料可反覆向上。至於內房股今日反彈，有大行表示內房股明年發展料可正常化，要睇番好少少內房股，要揀當然係揀番龍頭嗰幾隻，阿Man繼續睇好世茂(00813)同合景泰富(01813)呢對孖寶。

舊年上半年美圖(01357)威威，其他多隻新經濟股上市，美圖唔單止漸被遺棄，加上公司本身又唔多爭氣，盈利表現一直未見改善，較早前發盈警已拖累股價一跌再跌。公司旗下美圖秀秀APP被中國消費者協會點名批評，存在過度收集用戶信息問題，股價今日曾急跌近13%，創2.96元上市後新低。其實去年美圖跌穿10元後，再失招股價，大勢已去不能留戀，若然閣下仍有蟹貨喺手，要好好檢討一下，係咪又犯咗唔肯止蝕呢個低級錯誤。

至於大市呢兩日似乎喺26400點守得甚穩，只要G20峰會穩打穩札唔出岔子，中美雙方和和氣氣，即使雙方分歧未能一下子解決，只要關係有改善，萬事有商量，對環球股市係好事，港股亦有機會藉機重返二萬七之上。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)