港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普啟程到二十國集團(G20)峰會前表示，已經非常接近與中國在貿易方面達成協議，但現時仍無法確定。港股昨日回吐後，今日11月收官半日反覆彈近200點。

恒指高開55點，開市後曾倒跌54點，見26396點暫時低，及後回勇，上午11時後升逾200點，最多升232點，見26683點。恒指中午報26633點，升182點或0.7%，大市半日成交額438.05億元。

國企指數報10654點，升69點或0.66%。

A股靠穩，滬指半日升0.23%，報2573點；深成指微升0.1%，報7602點。內地今早公布的中國11月製造業PMI降至50，差過市場預期。

藍籌股普漲，騰訊(00700)半日升0.7%，報314.2元；平保(02318)無升跌；滙控(00005)0.8%。領展(00823)吐0.9%，為半日表現最差藍籌。

焦點板塊

石油股：隔晚油價先低後反彈，路透引述消息人士報道，俄羅斯據報同意有需要與石油出口國組織(OPEC)一同減產。國際油價今早在亞洲時段靠穩。中海油(00883)升4.1%，「三桶油」中表現最好，亦為半日最大升幅藍籌。中石油(00857)升1.8%；昆侖能源(00135)升2%。

內房股：今早跑出。華潤置地(01109)升2.8%；中海外(00688)升2.1%；恒大(03333)升4.2%；融創(01918)升2%。摩通發表報告，預期明年內房發展將會正常化，大型內房會更具防守性，首選包括：潤地、萬科(02202)、世房(00813)、新城發展(01030)及合景泰富(01813)。

焦點股份

美圖(01357)：受早前發盈警及美圖秀秀的不利消息拖累，股價昨日急插一成六後，今早曾再插12.7%，見2.96元創新低，半日挫8%，成交達2.31億元。

H&H國際控股(01112)：半日挫5.2%，集團公布已獲證監會已於香港市場失當行為審裁處就集團及主席、行政總裁兼執行董事羅飛提出關於披露的研訊程序。

恒大健康(00708)：半日抽升一成，賈躍亭一方在法拉第未來(Faraday Future)爭議中第二次敗訴，賈躍亭須承擔自己及恒大方的訴訟及仲裁費用。