即巿股評 港股直擊

追咗幾日嘅銀河娛樂(00027)，有睇<下半part>嘅朋友都知我入市失敗，事關睇住隻銀娛日線圖SlowSTC(14,3)由高位準備%K線穿%D穿，到等到嘅時候，打算按一如以往嘅策略，即吼5分鐘圖見超賣時入啦，誰不知佢高位一插，就落到無朋友，根本就唔到個位入，連條罅都搵唔到。講真嘅，堅係買中而又賺緊嘅，日線圖見佢個勢仲跌緊，但如果你本身個Pool好大嘅話，本着唔貪心嘅宗旨就好收手啦，順便聽日如果喺條街見到有人賣旗而嗰間機構係一致公認嘅慈善團體嘅話，幫我/幫佢買支旗呀，正所謂：「善有蟮煲、福有油雞」嘛。

同我一樣無買到銀娛Put嘅又搞咩好呢？見到今日個市粒燭啲手腳距離咁短就知波幅細，即係悶啦，仲要明明依家9點59分，恒指升緊90點，做緊26541點，但日線圖上條SlowSTC(14,3)%K線高位穿%D線，連DMI嘅+DI同-DI兩線差距收窄中，搞咩呀？真係等埋中美對話，睇下最終貿易戰點收科先肯科水落場？有無咁花生友呀？

Any肥，或者股王騰訊(00700)有少少出賣咗個市。騰訊由11月12日至今築起咗條「短期上升通道」，噚日(11月29日)仲上返去$320蚊樓高，搞到我哋team嘅燈神Wilson拿拿聲開包熱浪慶祝，不過見到日線圖上條SlowSTC(14,3)到頂準備落我就真係唔多開胃啦。收市前收到讀者Alex嘅email話：「700想Call，如何？」我唯有如實作答：「Call不得」；今日再見騰訊，依家10點6分，跌緊$2.4或0.8%，做緊$309.6，總算無辜負咗Alex個email。騰訊熊(69430)，收回價$329.88，同現價有逾6.5%差距，夠安全。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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