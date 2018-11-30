港股直擊 即巿股評

市場屏息以待的「習特會」本周末登場，隔晚美股反覆低收，港股昨日回吐231點後，料今日整固迎接「習特會」結果。

道指收市反覆跌27點或0.11%，報25338點；標指跌0.22%，報2737點；納指跌0.25%，報7273點。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，造價跟本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報66.97元，較本港上日收市高0.32元；騰訊(00700)ADR收報310.69元，低1.31元；國壽(02628)ADR收報16.63元，低0.15元；中海油(00883)ADR收報12.93元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報5.47元，高4仙；中石化(00386)ADR收報6.6元，高1仙；中移動(00941)ADR收報76.23元，低0.27元；聯通(00762)ADR收報9.03元，高3仙；中電信(00728)ADR收報4.2元，高1仙。

國家主席習近平和美國總統特朗普本周末將在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團(G20)峰會期間會晤，特朗普出發前表示，已經非常接近與中國在貿易方面達成協議，但現時仍無法確定。

《華爾街日報》則報道，美國與中國正商討短暫停止升級貿易戰，在明年春季前，不會進一步調高關稅稅率。報道引述白宮與北京消息稱，兩國有意達成一項貿易協議，讓貿易戰短暫休兵，以爭取更多時間，換取新一輪磋商。

另外，聯儲局公布的本月議息會議紀要稱，進一步加息「可能很快」(fairly soon)，但提到或需要修改有關「進一步漸進式」加息的措辭，令市場偏向認為加息步伐或放慢。

隔晚油價先低後高，紐油曾跌穿50美元後反彈。紐約1月期油收市報每桶51.47美元，升1.18美元或2.4%。布蘭特1月期油收市升81美仙或1.4%，報每桶59.57美元。該款期油周五結算。有報道指俄羅斯很可能同意石油出口國組織提出的減產要求。而油組本身下周開會，預期通過減產決定。

意大利預算赤字問題未有解決跡象，歐盟成員國代表在經濟及財經委員會會議上確認，意大利預算赤字確實違反歐盟規定，意味歐盟委員會將可進一步落實對意大利的懲罰性措施。不過，如果意大利在未來數天內作出修訂預算的舉措，有關程序將會暫停。

ADR港股比例指數收報26453點，微升1點。夜市12月期指收報26560點，升93點，較昨日恒指收市高水109點。恒指昨日表現波動，升240點後急吐，收市報26451，跌231點或0.87%。港股連跌六個月後，本月已累升1471點或5.9%，跑贏環球主要股市。

焦點板塊

貿易戰相關股：市場觀望「習特會」結果，留意下半年以來因貿易戰持續受壓的手機設備、出口工業和美國業務佔比較重的股份，昨日傳統出口股創科(00669)便一度偷步升6.4%，收市仍升2.4%。另外，貿易戰對人民幣走勢影響亦大，關注外債較多的內房、中資航空和紙業股。

焦點股份

波司登(03998)：中期盈利2.51億元人民幣，按年增43.93%，每股盈利2.38分，派中期息2港仙。

冠忠巴士(00306)：半年盈利3743.4萬元，按年減少66.55%，派中期息8仙。期內，收入12.66億元，按年上升9.63%。

信達生物(01801)：附屬信達蘇州與和黃中國醫藥科技訂立全球合作協議，藉其創新平台附屬和記黃埔醫藥評估該公司的信迪利單抗(IBI-308)，聯合和記黃埔醫藥的呋喹替尼用於治療晚期實體瘤患者的安全性和耐受性。

恒大健康(00708)：與法拉第未來(Faraday Future，下稱FF)的爭拗有新進展。恒大健康公布，旗下時穎收到緊急仲裁結果，緊急仲裁員全面駁回持有FF的合資公司Smart King，剝奪時穎對合資公司的資產抵押申請。

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