即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾突然轉口風「放鴿」，表示美國利率目前僅低於中性水平，反映加息行動可能提早結束。華爾街投資者對此最為雀躍，道指及標普500指數周三(28日)急漲2.5%和2.3%，均為8個月以來最勁。外圍造好，港股在期指結算日卻出現反高潮，高開後顯著受壓，收報26451點，下挫231點。

恒指從10月30日低位24540點，回升至現水平，成功收復多條移動平均線，目前，10天、20天和50天線滙聚，處待變格局，正等候新消息尋求突破，而周末阿根廷G20峰會期間舉行的「習特會」成果如何，勢主導港股後市。

內地電力股與大市同樣自10月底回升，部分股價更累積上漲一至兩成，跑贏恒指及國指約6%到7%的升幅，相信是因為火電行業營運情況有望好轉。

儘管國家政策支持擴大使用可再生能源，惟火電在內地電力供應中始終佔相當重要地位，以今年首10月規模以上電廠發電量約5.58萬億千瓦時計算，其中火電達4.07萬億千瓦時(按年上升6.6%)，佔總發電量72.9%。內地電力消費需求仍然維持快速增長，其他能源未必能跟上，因此預期未來5年難以取代火電。另外，中國存在「多煤、少油、缺氣」的能源結構不平衡問題，也是一直依賴火電的理由。

煤價是火電行業的核心成本，因此是電廠盈利高低的決定性因素，煤價與火電企業盈利表現呈極高負相關性(negative correlation)，即煤價愈升，電企盈利愈跌。

煤價取決於供求。需求方面，附【圖】所見，內地六大電企日均耗煤量明顯減少，導致相關電廠截至上周五(23日)煤炭庫存達到1760萬噸，按月上升12%，庫存周轉天數相應增加。

至於供應，發改委11月中透露，今年以來煤炭進口量已經接近2017年全年水平，由於今年目標是煤炭進口規模與去年持平，故此年底前基本不再安排進口煤炭。然而，同期北部港口的煤炭庫存續處1740萬噸的高水平，按月增加11%。

火電廠需求不振，市場供應卻充裕，此消彼長，煤炭價格難免受壓。上周現貨煤價按周下跌2.5%，至每噸636元人民幣，自近日高位累積回落5%。據估算，如果第四季煤價持續疲弱且超出預期，可能會觸發交易商清理存貨，進一步推低2019年煤價。

隨着內地煤炭產能不斷提升，經濟環境受內部因素與貿易戰拖累，煤炭需求增速勢進一步減慢，估計明年整體供需緊張關係趨緩和，煤價面臨大幅下調的機會頗高，利好火電企業。

根據EJFQ資料，本港上市火電企業股價預測市盈率普遍低於中位數：華能國際(00902)、華電國際(01071)、華潤電力(00836)及中國電力(02380)分別比中位數低0.1、0.2、1和0.7個標準差，估值低於合理水平，具潛在上升空間。

信報投資研究部

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