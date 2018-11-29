即巿股評 港股直擊

聯儲局主席鮑威爾一開金口，美股即彈600點過外，雖然市場早段憧憬「習特會」談貿易戰有降溫跡象而上升，鮑威爾講話給市場解讀加息減慢及次數減少下，道指、納指勁升收市，是否一向擁獨立性的聯儲局已給特朗普收歸旗下，又或是否市場捉錯鮑威爾用神大市自我陶醉一番呢？然而到了這刻亦不用去深究了，因未來幾日「習特會」才是重點，如果出現結果是中美割蓆，可能就算聯儲局鮑威爾願意減息都無用。

淨流入資金兩極化

港股昨天大升而今天就以高開低收來完場，走勢絕對難看，於美股強力反彈下亦無法為港股帶來甚麼沖喜，內地A股與港股難兄難弟同樣以高開低收，中港兩地資金看來比較謹慎，睇北水全日於港股淨流出16.4億元，對騰訊(00700)亦未有留戀，騰訊今日走勢亦如大市般走樣，但於收市後U盤有大手扯高至312元收市，從低位回升近四格收。另於十大窩輪資金從淨流入觀察，資金押注恒指認沽輪為主，表示短期看淡後市指數，但個別股份就錄得淨流入，例如騰訊窩輪就有資金逆市流入認購部份，其餘平安瑞信九四購A(27759)與港交法興九五購B (14335)之認購輪亦排在前列錄得資金淨流入紀錄。

保守等結果後才再入市

短期資金看來炒股唔炒市，下月1號等「習特會」有結果才再看市場反應，如投資者至今未入市或已離場，明天是周末前最後一個交易日，除非散戶很有信心，否則未必一定需入市，通常於期指结算後大市交投亦淡靜一些，加上中港兩地股市再以高開低收收市，小心明日個別股價很容易予大戶操控價位，給大戶引散戶高追、又或於低位給震離場，這種情況時有發生，建議持貨可再等而未有貨則可以等會議結果後再決定，如小注入場做兩邊等會議後睇爆那一邊食胡則可，否則可能會少做少錯唔做唔錯，免企錯邊資金及套住。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。