港股直擊 即巿股評

聯邦儲備局主席鮑威爾發表講話，指現時利率「剛好低於」中性利率區間，市場解讀為明年或停加息，隔晚美股飆升。不過港股期指結算日虎頭蛇尾，全日波幅超過五百點。

恒指高開221點，早段曾升240點，高見26923，但逼近二萬七關沽壓驟增，午後一度插282點，低見26399。恒指收報26451，跌231點或0.87%。

A股兩市以近全日低位收市。滬指跌1.32%；深成指挫2.06%。

北水連續六個交易日淨流出，今日淨流出金額急增至16.4億港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

騰訊(00700)先高後回，低收0.9%，北水沽壓增加，有7.06億元淨賣出。其他科技股方面，中興通訊(00763)有1123萬元淨流出；金蝶國際(00268)有4606萬元淨流出；美圖公司(01357)創新低，全日有3631萬元淨流出。相反，中芯(00981)有1389萬元淨流入。

中資金融股方面，太保(02601)連日有北水離場，今日有1.95億元淨流出；招行(03968)有7497萬元淨流出。相反，工行(01398)有6734萬元淨流入，為今日淨買最高個股；廣發証券(01776)有2825萬元淨流入。

內房股方面，中海外(00688)淨走1.02億元；龍湖集團(00960)流出8555萬元；恒大(03333)有7577萬元淨流出。相反，融創(01918)有2068萬元淨流入。

另外，比亞迪(01211)有5557萬元淨流入。

醫藥股方面，中生製藥(01177)有4173萬元淨流入；東陽光藥(01558)有6005萬元淨流入。不過，復星醫藥(02196)有2019萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、太保、融創、恒大、工行、中芯、中海外、招行、復星醫藥及龍湖。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、騰訊、比亞迪、中生製藥、金蝶國際、東陽光藥、融創、廣發証券、美圖及恒大。