港股直擊 即巿股評

正當內地科學家賀建奎神秘地應用人類胚胎基因編輯技術炒得沸沸騰騰，世界另一邊的美國剛批准一種基因理論矚目新藥，在可見短期內起到實際作用。

基因理論治癌藥

美國食物及藥物管理局(FDA)本月26日批准標靶藥Vitrakvi，更少有地一併批出讓成人和兒童使用，在腫瘤科藥物相當罕見。

Vitrakvi由美國納指上市的Loxo Oncology和德國藥業巨頭拜耳(Bayer)共同研發，此藥可以用於同種突變的不同癌症，是腫瘤藥巨大突破。Vitrakvi是美國第二種獲得FDA核准，以共同生物標記(common biomarker)理論治療癌症的藥物，更是首種TRK藥物。

稍為嘗試用簡易語言簡介，這種理論認為腫瘤由基因突變而起，製作的藥物按基因組合打擊腫瘤。換言之是「認基因」而不是「認腫瘤部位」。所以同一種藥物，可以應用在多種癌症上。

Vitrakvi是針對NTRK基因融合(gene fusion)腫瘤，而且病情進入晚期的病人。目前有18種腫瘤是可以由NTRK基因融合而造成，Vitrakvi已在黑色素瘤、甲狀腺癌、肺腺癌、結腸癌、胃腸道癌等腫瘤上作臨床測試，而「反應率」達75%。「反應率(response)」是指病人服藥後腫瘤顯著縮小的反應。

應用癌症種類廣，加上臨床反應不俗，傳媒很容易把Vitrakvi打造成「神藥」。

天價藥費成限制

實際上，Vitrakvi現時也有限制，第一是患者要進行基因檢測，才知道腫瘤是否由NTRK基因融合而造成，目前美國一年病例只有2000至3000名，找適用病人成為障礙。當然，當基因檢測普及，中長線發展空間相當大，投行Oppenheimer就預期Vitrakvi至2024年的全年銷售額超過10億美元。

如此巨額銷售，除了需求，也因為售價。而售價也成為Vitrakvi廣泛使用的限制，Vitrakvi成人每月藥費達3.28萬美元(約25.67萬元)，兒童也要每月1.1萬美元(約8.6萬元)。

可見的是隨基因理論療法進入商業營運，藥企利潤和病人康復能見到提升。不過對於本港上市的藥企則不然。

港股欠一流醫療科技

坦白說，藍籌孖寶規模大，研發投入多，不過都集中在「仿製藥」，即現時已經在全球廣且成熟地應用的藥物。真正從事高端藥物或生物科技研究，只有中港上市一門幾傑的藥明系、百濟(06160)和歌禮(01672)等未有收入的B制半新股，還有一隻受沽空機構質疑的金斯瑞(01548)。有說港股不能和美股比，有其原因。

即使《我不是藥神》輿論戰打得多好，技術沒有就是沒有。無論救國救民抑或要名要利，還是正正經經去做研究。

陳鎮強

信報投資研究部分析員

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