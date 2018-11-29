港股直擊 即巿股評

美國聯儲局主席鮑威爾隔晚講話被解讀為「放鴿」，上日美股三大指數抽升逾2%，但A股今日下挫，港股期指結算日虎頭蛇尾，收市倒挫逾兩百點，全日高低波幅超過五百點。

受上日美股道指爆升617點刺激，恒指今早高開221點，報26904，早段升幅擴大至240點，高見26923，逼近二萬七關有沽壓，中午跌35點。大市跟A股掉頭向下，午後更穿上晝低位，一度插282點，低見26399，尾市略喘穩。最終恒指收報26451，跌231點或0.87%，高低波幅達523點。國企指數收報10584，跌49點或0.47%。

大市全日成交增至901.95億元，較上日多6.2%。

港股上升股比例僅39%，下跌股份比例達61%，反映個股整體跟恒指向下。

即月期指今日結算，收報26590，跌22點，高水139點；下月期指收報26467，跌156點，高水16點。

藍籌股普遍受壓。騰訊(00700)市值曾返三萬億元關，股價曾升至320.8元，隨後升勢不保，全日跌0.9%；滙控(00005)及中移動(00941)均挫1.5%；友邦(01299)下滑0.5%；建行(00939)走低0.7%：平保(02318)走低0.3%。

焦點板塊

金礦資源股：金價回升至每盎斯1220美元樓上，帶動金礦股造好。招金(01818)揚4.2%；山東黃金(01787)升2.5%；紫金(02899)也升2.8%。另外，美滙跌，市場憧憬將利好資源格價，一眾資源股走高。五礦資源(01208)飆5%；洛陽鉬業(03993)抽升4.2%；江銅(00358)升0.6%；中鋁(02600)也走高0.4%。

地產股：美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，市場憧憬明年或暫停加息，本地地產股全線升。長實(01113)微升0.4%；恒地(00012)升2%；新世界(00017)漲1.3%；恒地及新世界更包辦首兩位升幅最大藍籌；新地(00016)走高1%；信置(00083)微升0.7%；嘉里建設(00683)升1.3%；領展(00823)也升1.1%。

金舖股：六福(00590)中期業績毛利率下滑，同時稱10月至11月首三周港澳同店銷售跌，野村業績後即降級削價，全日瀉6.6%；對手周生生(00116)則跌1.7%；今日收市後公布業績的周大福(01929)則插6.9%。

醫藥股：沽壓亦大，中國生物製藥(01177)再次跌穿50天線(現處7.23元)，全日挫4.3%，是表現最曳藍籌；石藥(01093)跌2.7%，為表現最差國指成分股；三生製藥(01530)插3.5%；信達生物(01801)跌1%；金斯瑞(01548)挫3.1%；康哲藥業(00867)挫2.3%。

焦點股份

中興通訊(00763)：外電有報道指，有美國參議員敦促調查中興通訊委內瑞拉業務，中興AH股齊急挫，H股最低見過14.9元，瀉7.6%，收造15.36元，挫4.8%，成交金額3.95億元；中興A股(000063.SZ)收瀉5.2%。

美圖(01357)：公司早前發盈警，今日午後突急墜，更創上市後新低，並以全日最低位3.39元收市，全日大跌15.9%，成交2.14億元。中國消費者協會發布《100款App個人信息收集與隱私政策測評報告》，當中美圖旗下美圖秀秀，被指涉嫌過度收集用戶可識別生物訊息及財務訊息。

MINDTELL TECH(08611)：於10月22日掛牌的資訊科技服務供應商MINDTELL TECH，今日大幅波動，今早曾見過上市新高，一度升至3.8元，飆12%，但午後突崩盤大瀉，最低見過0.48元，狂瀉85.8%，收造0.54元，仍暴跌83.5%，成交金額急增至2.43億元。