外電有報道指，有美國參議員敦促調查中興通訊(00763)委內瑞拉業務，中興AH股齊急挫，H股最低見過14.92元，瀉7.6%，現造15.04元，仍插6.8%，成交金額2.96億元。
中興A股(000063.SZ)一度低見19.38元(人民幣‧下同)，挫5.7%，現造19.48元，仍挫5.3%，成交金額39億元。
據《路透》報道，兩名美國參議員要求美國政府相關部門，調查中興是否違反美國制裁委內瑞拉或幫助委內瑞拉政府打壓公民行動。
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