港股午後跌穿上午低位，暫時最多跌152點，見26529點。截至下午約1時34分，恒指報26540點，跌141點或0.5%，大市成交額598.38億元。
國企指數報10595點，跌38點或0.4%。
A股午後倒跌，滬指跌0.31%；深成指跌0.63%。
藍籌股方面，滙控(00005)跌1%；中移動(00941)跌1.5%；騰訊(00700)跌0.8%，其半日沽空金額達12億元。
美圖公司(01357)見3.77元創新低，最新挫5.7%。
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港股午後跌穿上午低位，暫時最多跌152點，見26529點。截至下午約1時34分，恒指報26540點，跌141點或0.5%，大市成交額598.38億元。
國企指數報10595點，跌38點或0.4%。
A股午後倒跌，滬指跌0.31%；深成指跌0.63%。
藍籌股方面，滙控(00005)跌1%；中移動(00941)跌1.5%；騰訊(00700)跌0.8%，其半日沽空金額達12億元。
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