即巿股評 港股直擊

港股承美股升勢高開，可惜未能高開高走，恒指高開後持續向下，至26600水平開始見支持。恒指今早高開221點後，最多升240點見26923點半日高位，可惜二萬七關近在咫尺，100日線(27035點)阻力更大，未能上破阻力自然向下調整。內地股市未見回軟，上證指數暫企穩2600點，不過港股喺期指結算日實在要抖抖，大市高開低走，但沽壓唔算大，恒指中午報收26646點，跌35點，國指半日升18點，報收10653點。今日成交額略有增加至半日超過500億元。

仲有兩日就係G20峰會「特習會」，一般嚟講市場都預咗中美貿易戰唔會喺侵侵跟習大大一次晚餐就可以終結貿易戰，但呢幾日美股跟中港股市嘅表現，反映市場對雙方會面仍樂觀，即使雙方分歧唔可以一下子解決，但至少中美關係有所緩和，喺明年一月份嘅時候，唔需要再大動干戈，增加額外關稅。雙方關稅好難話一下子撤銷，但唔再加碼已經係好事。

除咗市場對特習會傾向較樂觀之外，聯儲局近日頻頻放鴿，市場亦憧憬加息周期或提早結束，今年初以嚟，環球股市由高位回調，主要係聯儲局以至全球央行閂水喉，股市缺水係大忌，家下聯儲局放緩加息步伐，甚至加息結束周期提早結束，對美股甚至環球股市當然係好事。

港股今早再創超過一個月高位，反彈市火車頭騰訊(00700)今早一度升至320.8元，市值一度重返3萬億大關，其後得而復失，半日倒跌0.25%至314元。預咗騰訊喺320元至325元又較大阻力，不過騰訊累計升咗咁多，嚟到呢啲位回調亦好正常。回調唔代表轉勢，呢個時候並非開淡嘅好時候。其他重磅股今日齊齊抖抖，只有平保(02318)跟友邦(01299)仍然企硬，整體大市表現未因為重磅股抖氣而有太大影響。

之前提過油價回軟，航空股有運行，隔晚油價挫逾2%，航空股全線向上，至無睇頭嘅國航(00753)亦升1.2%，其他航空股分別升2.7%至4.2%。油價跌，但金價卻回升，帶動金礦股做好，不過對於資源股阿Man一向有戒心，怕升一日又無影，高追唔見得有着數。市場開始憧憬美國加息周期提早完結，雖然香港樓價呢期屢見劈價成交，樓市似乎有啲危危地，但聯儲局放鴿，地產股呢期有資金追捧，陀地地產股呢期可以繼續做好。

恒指已連續幾日企穩50日線(26160)，除非特習會出咗一個較市場預期最差嘅結果，即係雙方反枱兼反面，否則呢期大市料可保持向上。暫時大市喺26600點有一定支持，阻力大約喺27000點，亦係100日線所在，只要26400點唔失守，咪再諗淡友可以反擊。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)