港股直擊 即巿股評

美國聯儲局主席鮑威爾發表隔晚講話，市場演繹明年或停加息，上日美國三大指數抽升逾2%，但市場對本周習特會有戒心，投資者趁高獲利，令港股今早高開後倒跌。

受上日美股道指爆升617點刺激，恒指大幅高開221點報26904，早段升幅擴大至240點，高見26923，但投資者在高位獲利，大市掉頭向下，最多跌94點，低見26587，臨近午市跌幅收窄，守26600收市。恒指中午報26646，跌35點或0.13%。大市半日成交有526.76億元。

國企指數跑贏，報10653點，升18點。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)市值曾返三萬億元關，股價曾升至320.8元，隨後升勢不保，半日跌0.3%；滙控(00005)下滑0.8%；銀河娛樂(00027)跌2.2%，為包尾藍籌；但金沙(01928)升0.4%；中移動(00941)跌0.7%；友邦(01299)升0.3%；建行(00939)漲0.1%：平保(02318)微升0.1%。

焦點板塊

金礦資源股：金價回升至1220美元樓上，帶動金礦股造好。招金(01818)揚4%；山東黃金(01787)飆5.4%；紫金(02899)也升2.8%。另外，美滙跌，市場憧憬將利好資源格價，一眾資源股走高。五礦資源(01208)飆6.9%；洛陽鉬業(03993)抽升5.9%；江銅(00358)升1%；中鋁(02600)也升1.1%。

航空股：隔夜油價挫逾2%，航空股全線造好，當中國泰(00293)揚3.8%；東航(00670)飆4.2%；南方航空(01055)也升2.7%；國航(00753)升1.2%。

地產股：美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，市場憧憬明年或暫停加息，本地地產股全線升。長實(01113)揚1.7%；恒地(00012)升2.3%，恒地與長實更包辦首兩位升幅最大藍籌；新地(00016)、新世界(00017)及信置(00083)各漲1.3%；嘉里建設(00683)揚2.6%。

金舖股：六福(00590)中期業績毛利率下滑，同時稱10月至11月首三周港澳同店銷售跌，野村業績後即削及降價，半日瀉7.4%；對手周生生(00116)則挫2.1%；周大福(01929)則插5.9%。

焦點股份

新體育(00299)：被獨立股評人David Webb上月公布新一批26隻不能沾手的新體育，開市後獲炒起，曾飆1.03倍，高見0.65元，半日仍爆升59.4%，成交有1230萬元。

利標(00787)：早前宣布以2000萬元出售中國童裝業務的利標，中期業績盈轉虧，勁蝕2.84億元美元，半日大跌14%，成交達5030萬元。

震雄(00057)：計劃引資深圳坪山新區地皮，股價一度炒高56%，半日仍大升33.9%。