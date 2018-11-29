港股直擊 即巿股評

我知啦，如果噚日朝隻恒指牛(57528)無放到，揸到下晝嘅話，唔好話買一杯咖啡扮中產啦，買一team人嘅咖啡一齊扮中產都仲得啦，之但係呢個世界就係咁，估到得就唔好玩啦，講到明股(估)市呀嘛，要估個市架。

真係架，噚晚美股噴射式咁升逾600點，有邊個估到今朝恒指開升221點之後，到依家9點52分，恒指升幅得返81點，搞到依家得返26764點先得架；咬多兩粒水泡餅，再望多眼電視，真係愈縮愈有，9點58分見升62點，做緊26745點。

望望恒指日線圖，暫時呈高開低收嘅陽燭，不過就成粒燭都處於保歷加通道頂(26752點)之上，同時SlowSTC(14,3)%K線有橫行跡象，暗示等埋條%D線上嚟之後就雙雙向下行。等到幾時？開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點8分，恒指暫時最高做過26904點，其實由26900至26999點開始打上三層，即係至27100至27199點呢度，夾埋有成2159張期指。即係話個市絕對有機會彈到上27100至27199點，食盡呢三part咁重貨，拉到條SlowSTC(14,3)有幾超買得幾超買之後先至肯落都未定。

有無啲乜嘢比恒指快一步落？有，咪就係講咗幾日嘅銀河娛樂(00027)囉，呢隻嘢好似被我由上個星期留意到依家，噚日開始見佢升穿咗條保歷通道頂，但都仲未夠，因為受過之前中國平安(02318)心急早入捱價嘅教訓之後，今次就死都要等SlowSTC(14,3)%K線高位堅係跌穿條%D線先至當佢發出確認號訊，就算佢玩超買再超買，至少我捱少幾日價先啦，我又唔係錢多，係咪先？！

睇返之前啲record，星期一(11月26日)我揀咗隻銀河Put(29599)嚟，開返個窩輪search engine出嚟再排多次銀娛Put輪，一比之下(29599)由揀嗰時約7%價外，變成今日10%價外，由於(29599)距離到期日不足兩個月，都已經可以tag佢做短期輪、甚至係末日輪，時間值損耗會愈嚟愈高，為安全計，揀隻娛河Put(15899)，行使價$44，同現價有約12%價外，到期日出年4月底，槓桿同引伸都屬於適中，吼5分鐘圖見超買先好入。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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