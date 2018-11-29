隔晚美股大幅收高，道指急升617點或2.5%報25366點。港股昨日創近兩個月收市新高後，今日期指結算下高開逾兩百點。
恒指高開221點報26904，為10月4日以來高位；國企指數高開89點報10724。
騰訊(00700)高開1.7%報320元，見近兩個月高位。
平保(02318)高開1.2%報77元。
友邦(01299)高開1.7%報65.8元。
建行(00939)高開1%報6.76元。
地產股造好，新地(00016)高開1.4%，見逾兩個月高位。
隔晚美股大幅收高，道指急升617點或2.5%報25366點。港股昨日創近兩個月收市新高後，今日期指結算下高開逾兩百點。
恒指高開221點報26904，為10月4日以來高位；國企指數高開89點報10724。
騰訊(00700)高開1.7%報320元，見近兩個月高位。
平保(02318)高開1.2%報77元。
友邦(01299)高開1.7%報65.8元。
建行(00939)高開1%報6.76元。
地產股造好，新地(00016)高開1.4%，見逾兩個月高位。
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