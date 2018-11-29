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今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指高開221點 騰訊升至320元

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隔晚美股大幅收高，道指急升617點或2.5%報25366點。港股昨日創近兩個月收市新高後，今日期指結算下高開逾兩百點。

恒指高開221點報26904，為10月4日以來高位；國企指數高開89點報10724。

騰訊(00700)高開1.7%報320元，見近兩個月高位。

平保(02318)高開1.2%報77元。

友邦(01299)高開1.7%報65.8元。

建行(00939)高開1%報6.76元。

地產股造好，新地(00016)高開1.4%，見逾兩個月高位。

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