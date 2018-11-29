港股直擊 即巿股評

港股今日期指結算，外圍美股大幅造好下，恒指短期有望上試二萬七阻力，市場繼續觀望本周末「習特會」情況。

隔晚美股大幅收高，道指以近全日高位收市，收漲617點或2.5%，報25366點，錄得8個月以來最大單日升幅，重上200天線。納指收漲近3%，報7291。標普500漲2.3%，報2743。鮑威爾講話偏鴿派。科技股大漲，蘋果漲近4%，亞馬遜、Netflix漲逾6%。

周三美聯儲主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部的午餐會上發表講話，認為目前的利率「略低於」(just below)中性區間。分析認為鮑威爾的表態較十月初明顯緩和，當時他曾經表示，目前的利率水平離中性利率還很遠，引發美股下挫，如今他似乎感受到了來自於特朗普和市場的多重巨大壓力。受此影響，美國三大股指全線跳升，美滙指數重挫失守97關口；紐約期金收漲0.6%，報1227.4美元/盎斯，創三周以來新高。

滙豐股票策略師Laidler預計，明年標普500指數將漲20%，目前股票估值已大幅下降；美國企業將維持盈利。

鮑威爾還提到了當天公布的聯儲局金融穩定報告，重點關注日益上升的企業債風險，「不少高槓桿的企業在過去一年裏依然在大舉貸款，他們在經濟出現回落的時候更容易受到衝擊，可能給投資者帶來巨大損失」。對於股市，鮑威爾認為目前的估值水平與歷史均值相當，沒有危險跡象。

評級機構惠譽表示，美國長期評級的展望穩定；預計北美經濟增速將放緩，但將維持在長期潛在增速的上方；預計美聯儲將在2019年加息75個基點，到2019年底政策利率將為3.25%；預計美國經濟在2019年將增長2.6%。

美國近150家行業協會致信美國總統特朗普，敦促其利用本周阿根廷二十國集團領導人峰會期間，中美元首會晤的機會解決對華貿易爭端，撤銷今年對華加徵的關稅，並放棄實施進一步升級關稅措施的計劃。

周三紐約期油收跌2.42%報50.31美元/桶，結束連漲兩日走勢，創去年10月以來新低。美國國內原油庫存連續第十周增加。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.71元，較本港上日收市升6仙；騰訊(00700)ADR收報320.97元，高6.17元；國壽(02628)ADR收報16.78元，高0.1元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報12.79元，低1仙；中石油(00857)ADR收報5.42元，高2仙；中石化(00386)ADR收報6.61元，高1仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報77.82元，高0.12元；聯通(00762)ADR收報9.11元，高0.15元；中電信(00728)ADR收報4.21元，高2仙。

ADR港股比例指數報26797，較周三恒指收市升114點或0.43%，恒指昨日高見26705，創近兩個月高位，收市報26682點，升350點或1.3%。今日期指結算，恒指短期阻力參考100天線約27000點附近水平，支持位參考10天線約26240點。

焦點股份

六福集團(00590)：公布截至9月底止，中期盈利6.65億元，按年增長27.88%，每股盈利1.13元，派中期息55仙。期內，收入78.59億元，按年升25.08%。港澳及內地市場的同店銷售增長，分別為上升21.4%及0.7%。

賓仕國際(01705)：公布截至今年9月底止，6個月盈利1112.1萬元，按年增長69.84%，每股盈利2.8仙，派中期息1仙。

毛記葵涌(01716)：公布截至9月底止中期盈利887.7萬元，按年增1.59倍，每股盈利3.29仙，不派中期息。期內收入4810.3萬元，按年增13%。

利標品牌(00787)：截至9月底止中期虧損2.84億元(美元‧下同)，每股虧損3.46仙，不派中期息。 去年同期盈利2574.8萬元，每股盈利0.31仙。

國美零售(00493)：公布首9個月虧損4.46億元(人民幣‧下同)；去年同期盈利2.2億元。

早前押後十日上市的內地污水處理服務供應商達力環保(01790)今日掛牌，該股昨晚在耀才暗盤交易中心收報0.61元，較招股價0.58元，升0.03元或5.17%。

今日有多家公司公布截至9月底止中期業績，當中以周大福(01929)的業績較受市場關注。