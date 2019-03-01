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全球矚目的「習特會」將於12月1日舉行，兩國官員在會前各自「放風」，營造對本身有利的談判氛圍。中國駐美大使崔天凱接受訪問時表示，不認為北京會認真考慮利用所持美國國債作為貿易戰的武器，並相信中國擁有美債是兩國經濟相互依賴的最好證明，不太可能貿貿然打破這種關係，否則危險程度形同「玩火」。然而，若從逆向思維角度出發，卻正正代表中國在應對貿易戰的預案中，並無完全忽略拋售美債這選項。

自美國總統特朗普年初提出有意向中國進口商品加徵關稅到7月貿易戰正式開打，不少分析都建議中國可把「萬億美債持倉」作為談判籌碼，連在2008年金融海嘯中成名的「末日博士」魯賓尼(Nouriel Roubini)亦認同中國有此「核選項」。用「貿戰核彈」來比喻中國大幅減持美債具有三方面意義：首先，其威力巨大足以震懾對手；其次，反映那是只會在最後關頭才使出的武器；第三，一旦運用勢必玉石俱焚，就算能「打敗」美國，中國經濟也肯定受到嚴重傷害。因此，市場普遍相信，北京不會真的用上「核選項」。

儘管「核彈」不輕發，惟中國作為美國國債海外最大買家，已掉頭減持卻是事實。附【圖】所見，中國持有美債規模自2013年高峰的1.316萬億美元，輾轉降至今年9月底的1.151萬億美元，是去年6月後最低。而且持倉也由今年6月開始逐步減少，箇中原因不排除是消耗外滙儲備抗衡人民幣貶值，但無論如何，就兩國政經博弈而言，中國未來再大幅增持美債的可能性極微。

值得留意的是，美國第二大海外「債主」日本亦不斷減持，截至9月底的美債持倉為1.028萬億美元，屬近7年新低。據路透針對美債10月底以來的標售作分析，海外投資者參與率降至10年最低，同時，預計本季淨標售額將創紀錄達830億美元。此外，美國國債市場的外資比重已從2013年1月約佔一半，回落到今年9月的40.5%。

特朗普政府已實施稅改，並準備進行多個大型基建計劃，雖然能刺激經濟，惟在在需財，預期日後美國政府發債數量將持續增加，與此同時海外買家卻有減少跡象，如果因此供過於求推高孳息，融資成本上漲，對美國以至環球市場都會構成重大影響。

美債向來被視為無風險資產，是機構投資者、退休(養老)基金及保險公司必會配置的資產，一直不愁買家，惟華府實行「美國優先」政策，或多或少削弱了海外主權基金和政府機構的購買意欲，萬一本地投資者又未能全數吸納餘下供應，致使這種無風險資產滯銷，將屬前所未見，隨時變成「黑天鵝」，為全球金融市場帶來難以估算的動盪。

本欄早前提及，美國企業債已對經濟構成潛在威脅，目前說美國國債風險升溫雖言之尚早，但如「習特會」談不攏，投資者便不應對債市危機掉以輕心。

信報投資研究部

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