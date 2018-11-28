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今日 18:23 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨流出7.8億 沽科技內險股 買港交所

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市場續憧憬「習特會」化解中美緊張氣氛，港股期指結算日前夕急漲逾三百點。恒指高開74點，早段升幅一度縮至不足1點，低見26332，惟A股發力抽高，港股跟升，午後愈升愈有，最多升373點，高見26705，創近兩個月高位，最終恒指收市報26682點，升350點或1.3%。

A股高收，滬指升1.05%；深成指升1.6%。

北水連續五個交易日淨流出，今日淨流出金額降至7.83億港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水全面流出科技股，騰訊(00700)高見315元，收市升3.6%領漲大市，但全日續有9959萬元北水淨賣出。舜宇(02382)更有1.27億元淨流出；中興通訊(00763)有1870萬元淨流出；中芯(00981)有1930萬元淨流出。

中資金融股方面，滬深兩市的十大成交活躍港股通少有地沒有內銀股蹤影。內險股全線錄流出，太保(02601)有1.56億元淨流出；新華保險(01336)有5286萬元淨流出；太平(00966)有291萬元淨流出。

內房股方面，龍湖集團(00960)昨日有1.03億元淨流出，今日再流出8486萬元；中海外(00688)淨走8994萬元；恒大(03333)有2176萬元淨流出；嘉年華國際(00996)曾插24.5%跌成仙股，收市拗腰升2%，錄69萬元淨流出。相反，融創(01918)有4418萬元淨流入。

北水流入較高股份有：港交所(00388)有7635萬元淨流入，為今日淨買最高股份；比亞迪(01211)有4041萬元淨流入；東陽光藥(01558)有3060萬元淨流入；信義光能(00968)有3052萬元淨流入。

北水流出較高股份有：宇華教育(06169)全年多賺69%，連升三日後今日先高後低，收市跌0.6%，全日有3713萬元淨流出。復星醫藥(02196)有1998萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、太保、舜宇、中海外、龍湖、港交所、復星醫藥、太平及新華保險。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、比亞迪、融創、恒大、宇華、嘉年華、東陽光藥、中芯及信義光能。

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