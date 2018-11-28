今日 17:45
重要通告
港股直擊
資本策略地產(00497)公布，截至9月底止，中期盈利3.52億元，按年增長64.35%，每股盈利3.5仙，不派中期息。
期內，收益24.46億元，按年上升1.09倍。
積金局擬徵年費 受託人抗拒
今日信報
菁雋「龍床單位」曝光 大廳不足90呎
6年拍戲50部 姜皓文要做到眼矇耳聾
張綺霞
｜
今日信報
美股追跌 新興市追升
呂梓毅
｜
今日信報
中美休戰冇壞 股市反彈有理
習廣思
｜
今日信報
How property curbs are likely to be eased
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
BitPay遭黑客攻陷竊比特幣 CoPay錢包須更新剔除惡意代碼
StartupBeat
充滿挑戰時期 更關注風險管理
胡一帆
｜
財富管理
【國際早班車】特朗普據報下周加徵汽車關稅 稅率25%
國際財經 ｜ 今日 07:36
【盤房來料】博手設股博龍頭孖寶
即巿股評 ｜ 今日 13:04
翠華中期少賺70% 息減半至1仙
港股直擊 ｜ 今日 12:53
崔天凱:中國未考慮將美債作貿戰武器
中國財經 ｜ 今日 08:37
開市焦點:期結前夕料窄幅整固 留意教育股
港股直擊 ｜ 今日 08:41
小米宜家達戰略合作 12月起在華落地
港股直擊 ｜ 今日 11:05
【搏拳實錄】封咗蝕本門
即巿股評 ｜ 今日 08:36
習近平訪問西班牙 雙方料將簽多項協議
中國財經 ｜ 今日 08:19
【新股追蹤】藥明康德籌83億 入場7222元
港股直擊 ｜ 今日 10:35
【周期論勢】驗證騰訊與港股預測圖
即巿股評 ｜ 今日 09:06
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞