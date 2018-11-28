港股直擊 即巿股評

市場續憧憬「習特會」化解中美緊張氣氛，加上中美股市齊造好，恒指上日跌44點後，今日在期指結算日前夕反彈逾三百點，創近兩個月高位。

恒指今早高開74點報26406，早段升幅一度縮至不足1點，低見26332，惟A股發力抽高，港股也跟隨A股向上，今早高見26595。午後大市愈升愈有，更破上晝高位，最多升373點，高見26705，創近兩個月高位，最終恒指收市報26682點，升350點或1.3%；國企指數升119點或1.14%，報10634。

大市全日成交增至849.33億元，比上日784.09億元，增8.3%。

港股上升股比例61%，只有39%股份下跌，反映個股大致跟恒指升。

即月期指收報26612，升356點，低水71點。

藍籌股普遍上揚。騰訊(00700)再度領軍，全日升3.6%，更向恒指貢獻91點升幅；滙控(00005)升0.8%；平保(02318)漲1.1%，友邦(01299)走高0.5%；建設銀行(00939)升1.2%。

焦點板塊

手機股：手機股獲追捧，當中鴻騰(06088)表現最佳，曾炒高7%，高見3.52元，全日仍飆6.4%；比亞迪電子(00285)也抽升6.3%；昨被麥格理大劈目標價44%至1元的通達(00698)，上日急跌7.9%後，今日反彈2.4%；藍籌手機孖寶瑞聲(02018)及舜宇(02382)，全日分別升2.6%和3.7%，舜宇更是升幅最大藍籌；與宜家達戰略合作的小米(01810)，全日也揚4.9%。

內房股：亦見資金追入手影，其中二線升勢較勁，龍光(03380)飆5.5%；合景(01813)彈高5.3%；旭輝(00884)揚4.5%；SOHO(00410)抽高4.9%；富力(02777)揚4%；至於恒大(03333)也漲3.7%；融創(01918)走高3.5%；萬科(02202)升2.5%；中國海外(00688)升3.3%。

燃氣股：中國燃氣(00384)中期多賺25%，但毛利率跌，股價顯著受壓，今早曾瀉7.1%，全日仍挫4.4%，為表現最曳國企指數成分股；同業新奧能源(02688)也受壓，收跌1.5%；港華燃氣(01083)挫2.3%；但華潤燃氣(01193)倒升0.3%；昆侖能源(00135)也微升0.6%。

焦點股份

美團(03690)：上周公布第三季勁蝕833億元人民幣後一直捱沽，今日低開高收，終止連跌三日頹勢，最低今早曾見49.65元，跌2.6%，全日卻倒升4%收市，成交達5.3億元。

閱文(00772)：遭摩通削級劈價，評級從「中性」下調至「減持」，目標價由58元下調至35元，收挫4.3%，成交有1.93億元。

映客(03700)：摩通擔心直播行業競爭不利映客，首予映客「中性」評級，目標睇2.4元，收挫4.8%。

創維數碼(00751)：中期業績虧轉盈，惟野村擔心電視機市場增長仍慢，續予創維「中性」評級，股價逆市下挫，最低見過1.88元，瀉9.6%，全日仍挫5.3%。