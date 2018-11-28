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今日 14:15 港股直擊 即巿股評

港股突升近300點 小米飆5%

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港股在2時正左右升幅擴大，恒指升穿上午高位，暫時見最多升296點，高見26628，續刷新10月8日以來高位。

國企指數升98點報10613。

上證指數現報2596，升21點或0.84%。

騰訊(00700)升2.6%報311.8元。

濠賭股跑贏大市，銀娛(00027)升逾2%；永利(01128)升4.2%。

本地地產股以信置(00083)升逾2%較突出，見近兩個月高位。

小米(01810)午後發力升5%，公司與宜家戰略合作，宜家全系智能照明產品將接入小米IoT。

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