即巿股評 港股直擊

美股隔晚表現反覆，早段低開皆因畀「侵侵」一句話有乜同中國講唔數，唔單止關稅率由10%加至25%，仲要額外再收埋嗰2670億美元嘅商品。市場擔心G20峰會特習會講唔掂數，早段道指跌逾200點，但期後再有消息指中國好有誠意達成協議，市場信心恢復，股市尾段回升，道指升逾百點，標指亦有進帳，納指則持平。至於港股喺期指明日結算前持續做好，半日再創今個月新高。

即係咁，個市呢唔跌就係升，咁港股呢幾日擺明跌唔落，唔落咪上囉……恒指高開74點後，曾升175點後急回，一度蒸發所有升幅，見26333點半日低位，其後A股發力，港股亦回勇，半日最多升264點至26596點，係個幾月以嚟高位，中午恒指報收26572點，升240點；國指升90點。大市成交喺呢幾段時間回升至際，保持歪豬豬，不過阿Man都講過N次，無成交唔代表個市升唔起，反而係成交薄弱，大戶要舞高弄低更容易。

火車頭即係火車頭，騰訊(00700)自今年一月高位回落後，確係有失股王風範，但大市要回升，非要靠騰訊不可。半日騰訊上升2.6%，高收311.8元半日高位，成功突破310元短線阻力位，下一目標當然係100日線324元，呢個位阻力唔嘢少，加上310元呢個位咪以為好穩陣，較大支持位喺300元。

除咗騰訊，大市要更上一層樓，阿Man提過要靠金融股發力，無論係內銀股或國際金融股都要上力，只要幾隻重磅金融股包括大笨象(00005)、友邦(01299)、建行(00939)同工行(01398)都有唔錯表現，若然大市要向100日線(27055)挑戰，呢四大護法亦要齊齊發力。

手機設備股衰咗咁耐，雖然有關蘋果嘅負面消息未停過，但蘋果股價亦開始穩定落嚟，即使蘋果銷售量下降，華為手機嘅掘起，已令山姆叔叔坐立不安，換句話講整個行業唔死得，之前有啲跌過籠嘅手設股，亦係時候翻身嚟下反彈。瑞聲(02018)跟舜宇(02382)落後大市，家下先向住50日線出發，前者半日升近2%，目標朝住65.6元50日線出發，仲有十蚊八蚊水位，睇住早前低位50元左右止蝕。至於舜宇半日升3.3%，係藍籌股大贏家，短線目標79元50日線近在咫尺，上破50日線，下一目標係100日線97元，亦係8月份下跌裂口嘅一部份。現價買入止蝕位70元。要買當然買龍頭股，其他手機設備股雖然亦有得升，但阿Man要揀當然揀番龍頭孖寶。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)