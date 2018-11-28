港股直擊 香港財經 重要通告

翠華控股(01314)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1441萬元，按年下跌69.98%。每股基本盈利1.02仙，中期息派1仙，較去年同期的2仙，跌50%。

期內，收益8.96億元，按年減少1%。其中，餐廳營運收益8.83億元，跌0.74%；食品銷售收益1242.6萬元，跌16.48%。香港市場收益5.62億元，跌4.86%；內地市場收益3.25億元，升7.1%。

該集團表示，儘管香港的零售市道近年回暖及逐步改善，惟最近因人民幣貶值及消費者購買力疲弱而受壓，集團期內的業績亦受此影響。期內，集團積極拓展其地理覆蓋範圍，並與新加坡多元餐飲概念飲食集團珍寶集團建立戰略夥伴關係，於新加坡以「翠華」品牌開設及經營茶餐廳業務，為集團的首家海外分店，已於6月中開業。

展望未來，翠華預期，餐飲業將繼續受現行市況及環球經濟狀況影響而面對重重挑戰。該集團將繼續專注透過落實策略，增加收入及控制成本、改善業務營運及探索新市場。除擴闊餐廳網絡外，亦繼續積極擴展旗下「至尊到會」業務及「快翠送」服務，並創立5個新品牌，藉以吸引年輕顧客並進一步多元發展集團業務。

截至9月底止，該集團經營合共74家餐廳，其中30家位於香港、34家位於中國、3家位於澳門及1家位於新加坡。該集團稱，計劃未來繼續開設新餐廳，務求餐廳總數於2022年前達130家。