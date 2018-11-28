港股直擊 即巿股評

市場續憧憬本周「習特會」助降貿易戰緊張氣氛，隔夜美股向好，道指升過百點，A股今早亦升，帶挈恒指半日升逾兩百點，創本月高位。

恒指今早高開74點報26406，早段升幅一度縮至僅不足1點，低見26332，惟A股發力抽高，港股也跟隨A股向上，更一度升264點，高見26595，創10月8日以來最高，中午更挨近高位收市。恒指中午收報26572點，升240點或0.9%。

國企指數報10606點，升90點或0.9%。

大市成交額452.6億元。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)再度領軍，半日升2.6%，更向恒指貢獻66點升幅；滙控(00005)升0.6%；平保(02318)漲0.9%，友邦(01299)走高0.2%；建設銀行(00939)升0.8%。

焦點板塊

手機股：手機股獲追捧，當中鴻騰(06088)表現最佳，曾炒高6.6%，高見3.51元，半日仍飆6.1%；比亞迪電子(00285)也抽升5%；昨被麥格理大劈目標價44%至1元通達(00698)，上日大瀉7.9%後，中午反彈2.4%；藍籌手機孖寶瑞聲(02018)及舜宇(02382)，半日分別升1.9%和3.3%，舜宇更是升幅最大藍籌；與宜家達戰略合作的小米(01810)也升2.5%。

醫藥股：今早亦跟大市向上，中生製藥(01177)升2.9%；石藥(01093)及綠葉製藥(02186)各升1.1%；石四藥(02005)漲1.9%；華潤醫藥(03320)揚3.9%；東陽光藥(01558)升3.4%。

燃氣股：中國燃氣(00384)中期多賺25%，但毛利率跌，股價顯著受壓，今早曾瀉7.1%，半日仍挫3.8%，為表現最曳國企指數成分股；同業新奧能源(02688)也受壓，半日跌2.3%；華潤燃氣(01193)下滑0.8%；港華燃氣(01083)挫2.3%；但昆侖(00135)則升0.5%。

焦點股份

閱文(00772)：遭摩通削級劈價，評級從「中性」下調至「減持」，目標價由58元下調至35元，中午瀉5.8%，成交有1.08億元。

映客(03700)：摩通擔心直播行業競爭不利映客，首予映客「中性」評級，目標睇2.4元，半日逆市挫4.8%。

創維數碼(00751)：中期業績虧轉盈，惟野村擔心電視機市場增長仍慢，續予創維「中性」評級，股價逆市下挫，最低見過1.88元，瀉9.6%，中午仍挫7.7%。