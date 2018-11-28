港股直擊 即巿股評

噚日揀出嚟嘅恒指牛(57528)，噚日下晝2點25分至35分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)就處於嚴重超賣水平，呢個時候嘅(57528)高低位做過$0.067/$0.064，平均價就係$0.0655。本來就諗住睇吓有無機會day trade，但結果去到臨收市前15分鐘，就算恒指無啦啦一吓彈咗上去，但5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都只係由超賣上到去中軸水平，(57528)最後都要過夜。不過，噚日喺<下半Part>計過條數話就算過夜都唔驚嘅，到今朝恒指升75點，開市報26406點；去到9點45分，5分鐘圖見SlowSTC(14,3)升到上超買水平，呢個時候(57528)高低位做過$0.082/$0.076，平均數為$0.0815，一計之下開市15分鐘就袋咗24.4%落袋。

依家10點32分，同老友Marilyn WhatsApp吹水中，佢同我講「今年我公司送每人$1000咖啡券當聖誕禮物。我同個仔Paxton講呢件事，佢話：好嘢，我哋可以扮中產啦。唔洗貢茶啦！」我確係對住部電腦笑咗出嚟，到我回一回神時就見到恒指重拾升勢咁款，過多2分鐘，恒指做緊26502點，升170點。

開恒指牛熊證街貨圖，26400至26499喺今朝9點45分，恒指當時做出高位26506點時已經全數死亡，呢度有相當於770張期指，而依家最貼價嘅變成26500至26599點，呢度有相當於690張期指。噚日睇街貨圖時都買個市有機會向上殺熊，今日再睇，市升殺咗第一批熊，而貼價熊都見到期指張數比噚日係少咗，雖然唔係好諗得到點解散水(可能太貼價，寶寶會驚掛)，但係見今日係第三日升穿條50天線(26163點)，而且下方10天線(26163點)已經同50天線重疊，「黃金交叉」不日出現；仲有，現價仲未頂穿條保歷加通道頂(26636點)，咁多利好訊號出齊，上面就算少咗街貨，但對比起方下牛證都仲叫做多過佢，咁唔熊轉牛唔通等運到咩。

都係嘅，不過唯一要小心嘅係SlowSTC(14,3)%K線同%D線已經雙雙上到嚴重超買水平，而且過多幾日中美兩大首腦就會見面，坐底飲啖茶、食個包講講貿易戰呢單嘢會搞成點；適逢撞正期結喎。萬一傾唔埋或者期結完咁之後會市會點呢？Don't know，不確定因素準備明朗化之前，個市係會好淡爭持(好嘅訊號又有，唔好嘅訊號都有)，最好嘅方法就係...你啱呀，落街買杯咖啡然後扮中產，咪理個市啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo(下半part)：#Gladyshan#