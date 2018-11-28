信達生物(01801)最新急升10.1%，報20.7元近兩周高，現升9%，成交額2030萬元。
集團聯席全球協調人早前悉數行使15%超額配股權，涉及合共3545.2萬股，昨日完成發行。
相反，東京中央拍賣(01939)績後急跌，曾挫17.2%，見1.2元創新低，現跌7.6%，成交僅24.49萬元。集團中期盈轉虧，蝕1369.9萬元，不派中期息。
東京中央拍賣招股價1.5元，高位見1.7元。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
信達生物(01801)最新急升10.1%，報20.7元近兩周高，現升9%，成交額2030萬元。
集團聯席全球協調人早前悉數行使15%超額配股權，涉及合共3545.2萬股，昨日完成發行。
相反，東京中央拍賣(01939)績後急跌，曾挫17.2%，見1.2元創新低，現跌7.6%，成交僅24.49萬元。集團中期盈轉虧，蝕1369.9萬元，不派中期息。
東京中央拍賣招股價1.5元，高位見1.7元。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
|下一篇：
|滬指早段向好 水泥鋼鐵股逆市跌逾1%
|上一篇：
|【異動股】映客插瀉逾6% 摩通首予「中性」評級