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今日 10:39 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】信達生物漲一成 東京拍賣績後創新低

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信達生物(01801)最新急升10.1%，報20.7元近兩周高，現升9%，成交額2030萬元。

集團聯席全球協調人早前悉數行使15%超額配股權，涉及合共3545.2萬股，昨日完成發行。

相反，東京中央拍賣(01939)績後急跌，曾挫17.2%，見1.2元創新低，現跌7.6%，成交僅24.49萬元。集團中期盈轉虧，蝕1369.9萬元，不派中期息。

東京中央拍賣招股價1.5元，高位見1.7元。

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