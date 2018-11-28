即巿股評 港股直擊

「不忘初心，方得始終」，創辦MTA的初心，是建立一個技術分析平台，通過實踐來檢驗理論，不斷精進。

商業化運作是發展計劃的初期，也是檢驗的一部分。我在學習過程當中，就接觸過很多國外名家，訂閱過很多付費分析報告，花費句子購買課程，書籍，參加研討會，購買軟件，數據……在國外，為知識付費，被認爲是理所當然的，有句話是今天不獲取知識，未來就將為此付出代價。

而香港充斥財經資訊，可是散戶情願根據免費資訊來為做出投資決定，爲此可能多是付出更多。

一分耕耘一分收穫，事都是一樣。無論何門何派，技術分析也好，基本分析也好，下苦功，長期堅持，勤加練習，然後總結經驗。金融市場又是一位非常好的老師，每天出題每天派成績，衹是我們要認真面對，不要做錯還當對喔！

總結最近的會員區分析，我們順利在上周21日見支持先大約25600附近增持好倉，其後突破小型三角形都在預期之内。

在這一段時期，分析結果被會員稱爲「神準」，事後檢驗，環境因素，由於市場處於震蕩期，轉折點多，利用時間窗，分時圖轉角往往非常明顯，因此一買就漲一賣就跌。市場的狀態有其功勞，我們要保持冷靜不要被勝利衝昏頭腦。

例如，震蕩期很開心來回操作，未來遇到趨勢市，一個月下來可能只入市一次然後坐順風車按理利潤不斷擴大，豈不比左穿右插更好？

我要提醒的是，要警惕自己「過手癮」的習慣，更不要做錯就死頂，做對了就很快落車，我可以幫到一些，安撫你焦躁的心理，但最終要靠自己的修煉。

再來看市場。今天我們驗證兩個觀點，一個是關於港股，在過去數篇《一張圖揭示港股走勢可能路徑》中，11月13日的第二篇文章用圖來表示，用08年的時間轉折點來映射，11月5日后下個時間窗就是11月21日。結果11月21日我們看到恒指大幅低開近400點在25496其後單日轉向收盤倒漲！其後一路向北，今日達到26400回到近期高點，短時期上漲近1000點。這個時間窗的威力可見一斑。下個時間是什麽？前文早已揭曉！

第二個觀點是，10月31日發表的《一張圖預先畫出騰訊的走勢路徑》一文，當時延續了更早前看騰訊250元的觀點，進一步認爲「 股價已經非常超賣，並且還下跌到位了」，並且明示「這個位置不應該賣出離場，反而應該逢低買入了！」。

騰訊(00700)其後果然見底反彈，今日更突破300元，走勢不單較港股強，甚至獨立於頹廢的美國科技股，然很多事後專家摸不着頭腦！

從該圖我們可以看到，騰訊反彈的阻力在320元左右，反彈到位就要小心判斷究竟是反轉了，還是反彈而已了！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。