即巿股評 港股直擊

市場憧憬聯儲局或將放慢加息步伐，刺激已經連續兩周錄得顯著跌幅的美股全線反彈，隔晚道指、標普500指數、納指分別升了1.45%、1.55%、2.05%收市。然而，昨天港股卻未能受惠於美股反彈，恒指輕微低開31點，早段跌至26158水平才找到支持，尾市一度抽升至26417的全日高位，收報26331，跌44點或0.17%。

周一急升448點或1.73%的恒指，昨天略為回吐，但已連續兩日高於10天線和50天線收市，短線及中線技術走勢改善。EJFQ指標方面，反映強勢股買盤的強勢股指數，自上周一至今持續居於反映弱勢股沽壓的弱勢股指數之上，代表大市仍然由儘管並不算得強勁（截至本周一收市，強勢股指數僅得16.2%）的買盤主導。短線市寬自11月5日突破50%的強弱分界後，急升至11月19日的64.7%的超過10個月高位，到了本周一雖然已經反覆回落至52.3%，但短線市寬只要沒有明顯失守50%，弱勢股指數又未能較大幅度升穿強勢股指數，估計恒指仍可以繼續反彈。

事實上，老徐參考EJFQ系統多個指標，早在本月初已預期恒指將有一波反彈浪，並於11月7日的「搏拳實錄」提到：揀取貼近11月2日上升裂口底部的25600點行使價沽出即月期指put，每張合約收474點期權金，為睇好短期後市先落一注「墊底飛」（鑑於當時市況大幅市波動，推高了期權市場的引伸波幅，老徐「諗縮數」實行short put而不long call）。

而11月19日「搏拳實錄」以<從「島形底」看大戶手影>為題則講到：老徐至此「確信」，有大戶趁低「貯貨」，目的是做靚「盤數」過聖誕和埋年結……，（於11月15日）沽出即月行使價26400點期指put，收取770點期權金，同時用542點期權金，買入12月行使價26400點的期指call，在「墊底飛」的基礎上加注。需要解釋，老徐這次又再short 即月put而不long call，原因是強勢股指數當時持續在20%以下的相對低水平徘徊，估計恒指短期不易升穿過去半年累積的26000至26400點的大型成交量密集區頂；但只要恒指的反彈浪得以持續，橫掂有肯定立於不敗之地的「墊底飛」的474點期權金在手，於是就博一鋪恒指12月會出現突破。

即月期指期權明天（29日）就結算，執筆時的港交所網站資料顯示，11月行使價26400點的期指put最後成交價為244點，而12月行使價26400點的期指call最後成交價為657點，即是說，老徐睇好恒指後市而加注的兩個期權倉都已賺錢，也為12月的long call封咗「蝕本門」。

不過，老徐仍會繼續觀察EJFQ指標的走勢，在12月有一個靚位long call的基本盤上再「做啲嘢」，希望可以又請戰友兼馬友畢老林食多餐消夜（見11月27日「投資者日記」）。

老徐