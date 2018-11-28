港股直擊 即巿股評

今日為期指結算前夕，恒指料在26300點附近窄幅整固機會較大，市場觀望「習特會」，大市成交料仍偏弱。

隔晚美股低開高走，道指早段曾挫逾兩百點，收市倒升108點或0.44%報24748點，標普500漲0.33%報2682.2點，納指微升不足1點報7082點。

聯儲局副主席克拉里達表示，美國經濟基本面強勁，GDP增速表現亮眼，預計美國經濟增速表現良好至少到2019年；勞動力市場強勁，薪資增速正在提高；預計美國的經濟擴張將為紀錄最長；當前利率水平僅略低於聯儲局長期中期利率預測值，漸進加息是合適的；如果通脹意外上升，將支持更多加息。據CME「美聯儲觀察」，聯儲局今年12月加息25個基點的概率為79.2%，較之前為高。

中國外交部回應「特朗普稱自己接受中方要求推遲上調關稅的可能性非常低」：不久前，習近平主席與特朗普總統通電話。兩國元首一致同意，要推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。目前，兩國經濟團隊正在保持接觸，落實兩國元首達成的重要共識。

那邊廂，在美中首腦會談前夕，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美中雙方已經在這個星期，重啟了各級別的溝通；雙方已經重新訂立了一條通往貿易協議的路，這次首腦會晤將提供突破近期僵局的機會。消息刺激美股尾市造好。

個股方面，特朗普接受媒體訪問時暗示，在中國生產的蘋果手機及筆記型電腦也許將納入徵稅名單中，徵收10%關稅。蘋果盤前跌2%，收市跌幅收窄至0.2%。通用汽車跌2.5%，特朗普表示正考慮削減通用汽車的所有津貼。

周二紐約期油漲0.9%報每桶52.09美元，連升兩日。市場預計油組將減產。油組將於12月6日在維也納召開會議，與包括俄羅斯在内的一些非油組產油國討論產量政策。

倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.3%報每噸6111美元，期鋅跌2.6%；期鎳及期鋁挫逾1%；期錫急跌3.6%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.06元，較本港上日收市跌4仙；騰訊(00700)ADR收報303.94元，高0.14元；國壽(02628)ADR收報16.5元，低8仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報12.66元，高0.14元；中石油(00857)ADR收報5.33元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.51元，高4仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報77.1元，高0.3元；聯通(00762)ADR收報8.98元，高0.13元；中電信(00728)ADR收報4.15元，高2仙。

ADR港股比例指數報26342，較周二恒指收市升11點。恒指昨日午後一度倒升41點，高見26417，收市跌44點報26331。

焦點板塊

教育股：多家公司公布全年業績，留意股價短期表現。楓葉教育(01317)純利5.43億元(人民幣‧下同)，按年增長32.2%，末期息增至5.1港仙；睿見(06068)純利3.1億元，按年增55%末期息3.6分人民幣；宇華(06169)截至8月底止年度純利增長六成九，至5.31億元；末期息6.4港仙。

焦點股份

中國燃氣(00384)：公布截至九月底半年賺42.26億元，按年增長兩成四，派中期息8仙；期內收入按年增長三成八。

創維數碼(00751)：上半年業績由虧轉盈，錄純利2.5億元，每股盈利8.25仙，去年同期蝕1.92億元，不派中期息；期內毛利率為18%，較去年同期上升2.2個百分點。

今日有多家公司公布中期業績，以六福集團(00590)及翠華控股(01314)較受券商關注。