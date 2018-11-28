即巿股評 港股直擊

期指周一全日高開高走，早段抽升95點後，升幅便迅速擴大逾400點，雖然午後期指的漲勢一度出現回順，惟尾市再次發力，更以近全日高位（26427點）收市，最終全日急升507點，收報26402點。昨天，期指低開84點後，雖然早段跌幅曾一度擴大至264點，低見26138點，期指在該位置見支持，之後走勢轉為反覆，尾市更曾一度倒升27點，不過升勢未能持久，最終全日下滑146點，收報26256點。

市場繼續聚焦於周末（11月30日至12月1日）的G20峰會，「習特會」能否為中美貿易戰帶來轉機，將會是該次會議的重點。

美國總統特朗普近日繼續發動口水戰，他接受《華爾街日報》訪問時表示，很大機會不可能接受中方提出的新貿易措施及取消對餘下2670億美元商品加徵關稅的建議，同時直指美方將不會接受中方提到取消之前公布針對價值2000億美元商品加徵關稅（將會自來年1月起生效）的建議，雖然消息暫時對環球股市未見顯著影響，惟卻意義深重，可更加肯定「習特會」將會成為未來中美貿易戰的分水嶺，結果將會帶來急速的變化（即使是好或不好），因此大家應準備迎接另一輪很大機會出現的波動。

筆者預期「習特會」後，中美兩國能達成協議的機會應該不高，畢竟當中所牽涉的內容細節繁多，估計兩國元首只會集中在重點方向之上，因此大家暫時不要太過樂觀期望貿易戰能透過今次會面來解決。從美國中期大選結果、經濟數據、美股表現及近日兩國的舉動來看，美國似乎亦急於暫時緩和貿易戰的需要，倘貿易戰持續下去的話，未來或會對特朗普的政權不利，相關因素亦縮窄了兩國於是次談判上的籌碼，所以筆者相信「習特會」後即使未能達成共識，惟得出正面的結果機會亦較高。

技術方面，本周雖然已踏入期指轉倉高峰期，期指卻於周一出人意表的急升，更以大陽燭收市，突破短期三角形的頂底及50天移動平均線的重要阻力，隨後期指於昨天的反覆走勢中亦能升穿上一天的頂位及十點前高位，加上最終收市仍能守於上述阻力位之上，反映是次向上突破的機會很高，預料期指短期內出現新的上行走勢。向上的初步阻力將會是前浪頂26614點，不過因與現價距離不遠，所以若保守一點，筆者認為大家亦可待期指以陽燭收市升穿該位置，才確認是次的向上突破。

「習特會」前部署不宜太進取

雖然現時期指技術走勢向好，不過從經驗來看， 技術方向有機會因「習特會」的出現而受到影響，筆者建議大家在會談有結果前，不宜太進取部署好倉，以免若最終其結果未如樂觀而招致重大的損失。

之前按建議部署了的好倉可續持有，暫時應已有一定利潤，可持有至待「習特會」後才再定相應策略。未開倉的投資者，因現時期指技術走勢向好，大家可待期指於26200至26300點或以陽燭收市升穿26614點時，考慮部署下月價外1000點的Long Call。