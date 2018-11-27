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今日 18:39 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】認清核數師意見

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港交所(00388)正諮詢核數師對上市公司財務報表意見的措施，市場難得對核數師工作提起關注屬好事，因現時太多盲舂舂的投資者和半桶水「市場人士」。

現時核數師對財報意見大致分四類。對一般「無問題」的財報，核數師認為不存在重大失實陳述，便發表「無保留意見」。

至於「有問題」的財報，可簡易理解為三級程度。

如果核數師認為財報出現重大但非廣泛的失實陳述，或未能取得充足的審核憑證，就發表「保留意見」。

如果核數師認為無法取得充足審核憑證，倘有失實陳述可能會造成重大影響，就發表「無法表示意見」。

如果核數師認為財報有重大及廣泛失實陳述，就發表「否定意見」。

一旦出現上述三種意見，公司就要詳列原因及額外資料。

港交所目前的建議是核數師發表「無法表示意見」或「否定意見」的公司，須即時停牌，直至問題獲解決，以及披露足夠資訊後，才能復牌。有市場人士(甚至傳媒)誤解有「保留意見」就停牌。

完美無缺的財報當然不會有「無保留意見」以外的評語。不過，若出現三種意見中比較輕手的「保留意見」，亦不代表帳目有嚴重問題。

本欄曾收過「市場人士」挑機，問年中推薦後升逾五成的寶威(00024)，其2017年業績亦有「保留意見」。就以此為例，寶威的「保留意見」源於附屬寶威商業地產與合營地產公司股東出現爭拗，但同年寶威已就爭拗相關的資產在業績中作減值虧損撥備，進一步惡化的風險有限。這種水平，連回函也不值得。

再舉一例，澳門何家何超瓊的信德集團(00242)，2018年中期業績一樣有「保留意見」，原因是集團投資於澳娛的公平值。由於澳娛在澳門註冊，當地不需要為股東編製或提供詳細會計和財務信息。而信德正考慮恰當方法處理賬目。這項「保留意見」難道又代表不值得投資？

投資個股切忌人云亦云，或聚焦單一角度。現代資訊爆炸，貴在去蕪存菁。

陳鎮強
信報投資研究部分析員
[email protected]

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