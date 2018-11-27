港股直擊 即巿股評

美國特朗普表示中國很可能難逃被美國追加關稅稅率至25%，港股昨日飆448點後，今日反覆低收。恒指低開30點，甫開挫217點，低見26158，但50天線(26178點)見支持，上午曾轉升，但午後復挫過百點，尾段一度挾升41點見全日位，但最終恒指收市要跌44點，報26331。

A股收市個別發展，滬指跌0.04%；深成指升0.25%。

北水連續四個交易日淨流出，今日淨流出金額10.12億港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水續離棄多隻藍籌，騰訊(00700)升1.9%，報303.8元創逾一個半月收市新高，但全日有7233萬元北水淨賣出；中移動(00941)，昨日淨走1.45億元後，今日再有1.04億元淨流出。港交所(00388)有2784萬元淨流出。

康師傅(00322)公布第三季業績後遭大行睇淡，股價瀉17.7%，並拖低全線台資飲食股，不過全日有1.48億元北水撈底。另一內需股華潤啤酒(00291)挫半成，錄1.12億元淨流出。

中資金融股方面，太保(02601)有1.58億元淨流出；工行(01398)有3263萬元淨流出；平保(02318)有1209萬元淨流出。相反，中信証券(06030)有2438萬元淨流入。

內房股方面，龍湖(00960)有1.03億元淨流出；中海外(00688)昨日有1.01億元淨流出，今日再淨走9881萬元；融創(01918)有1447萬元淨流出；恒大(03333)有989萬元淨流出。

另外，海螺水泥(00914)有9620萬元淨流出。

北水流入較高股份有中興(00763)有2524萬元淨流入；藍鼎國際(00582)稱仰智慧已於昨日恢復履行主席職務，股價飆24.5%，有1327萬元淨流入。北水亦買個別車股，廣汽(02238)有2617萬元淨流入；比亞迪(01211)有2706萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、太保、康師傅、華潤啤酒、工行、廣汽、中移動、龍湖、中海外及港交所。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、海螺水泥、比亞迪、工行、藍鼎、融創、平保、恒大及中信証券。