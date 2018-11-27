港股直擊 即巿股評

擔心美國特朗普明年起追加中國關稅至25%，加上內地股市高開低走，港股昨日飆448點後，今日反覆回落，但仍守50天線(26178點)。

受特朗普言論影響，恒指低開30點報26345，隨後跌幅擴大，一度挫217點，低見26158，但50天線(26179點)見支持，加上A股向好，恒指一度轉升，但午後港股再度回落過百點。不過尾市，外交部發言人透露本月初特朗普與國家主席習近平通話內容，一度令港股再度倒升41點，見26417點全日高位，但最終仍要下跌收市。恒指收市跌44點報26331。

國企指數跌6點報10515。

大市全日成交有784.09億元，較上日740.96億元增5.8%。

港股上升股比例55%，有45%股份下跌，反映個股大致跟恒指偏軟。

即月期指收報26256，跌146點，低水76點。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)獲大和上調目標價至380元，帶挈股價重上300元大關，全日升1.9%，更獨撐大市，並向恒指貢獻48點；滙控(00005)升0.4%；建設銀行(00939)分別升0.2%；但平保(02318)跌0.1%；友邦(01299)亦降0.8%；擴內地投資收租物業的領展(00823)，全日跌1.5%。

焦點板塊

手機股：藍籌手機孖寶逆市向好，瑞聲(02018)及舜宇(02382)分別漲3%和2.5%，更奪恒指首兩位升幅最大成分股；丘鈦(01478)也升1.8%；比亞迪電子(00285)走高1%；但鴻騰(06088)挫3%；通達(00698)遭麥格理大劈目標價44%至1元，收市瀉7.9%。

食品股：康師傅(00322)公布季績後，遭券商看淡，股價急瀉18.8%，低見10.34元，全日仍瀉17.7%；統一企業(00220)被美銀美林降目標價及評級，全日大插12.5%；旺旺(00151)則挫1.7%；其他食品股亦受壓，日清食品(01475)收跌1.9%；華潤啤酒(00291)也插5%；蒙牛(02319)跌2.2%；達利(03799)則下滑1.4%。

航空股：隔夜油價反彈逾2%，航空股全線下跌，東航(00670)跌2.6%；南方航空(01055)降2.2%；國航(00753)也跌1.7%；至於國泰(00293)也跌0.9%；出租客機的中銀航空租賃(02588)，被大摩降級削價，全日挫3.2%；但中國民航信息(00696)獲大摩升級提價，收市抽高6.5%。

焦點股份

寶寶樹(01761)：內地母嬰在線社區平台寶寶樹今早掛牌，開報6.91元，較招股價6.8元略高，全日最高及最低分別為7.15元和6.51元，收報6.87元，高招股價1.03%，成交金額3.93億元。不計手續費，一手500股賺35元。

藍鼎國際(00582)：公司稱仰智慧已於昨日恢復履行主席職務，並稱在缺勤期間，一直協助中國有關部門調查工作，藍鼎全日爆升24.5%，成交達1.67億元。

大快活(00052)：中午公布截至9月底止中期純利僅1.01億元，按年下跌14.03%，股價午後大瀉，一度插8.8%，全日仍瀉6.6%。

歐舒丹(00973)：截至9月底止中期盈利681.4萬元歐羅，按年下跌38.49%，業績公布後被大和降級兼削價至17元，全日急跌7.9%。