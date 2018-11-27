大快活(00052)中績倒退，午後應聲急插，最低見過26.5元，瀉8.1%，現造26.95元，仍挫6.6%，成交金額2490萬元。
集團公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.01億元，按年下跌14.03%。每股基本盈利78.4仙，中期息派37仙。
期內收入14.73億元，按年增長4.78%，其中食品及飲品銷售14.69億元，上升4.78%；物業租金385.7萬元，升6.69%。毛利率13.7%，減少1.4個百分點。
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期內收入14.73億元，按年增長4.78%，其中食品及飲品銷售14.69億元，上升4.78%；物業租金385.7萬元，升6.69%。毛利率13.7%，減少1.4個百分點。
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