即巿股評 港股直擊

當市場憧憬G20「特習會」雙方有機會達成協議，甚至為中美貿易戰唔劃句號都可劃個省略號，中美雙方關係緩和嘅情況下，侵侵忽然話話中國難逃被美國追加關稅至25%，令道指期貨喺隔晚急升後回吐，搞到港股今日表現較為反覆。

恒指低開30點後，開市後跌幅擴大至逾200點，見26159點半日低位，喺50日線(026178)有支持，加上喺A股回升帶動下，恒指一度倒升36點，見26412點高位，中午收市前回軟，恒指中午報收26351點，跌24點；國指中午報收10523點，升1點。半日成交額維持薄弱，只有430億元。

騰訊(00700)撐起大市，成功衝破300元大關，半日升1.6%，報收303元，能企穩300元大關，下一目標310元，下面支持位292元。呢期大戶似乎要頂住大市喺二萬六樓上，至少星期四結算前大市未必出現顯著回吐，估計騰訊股價可以靠穩。其他重磅股個別發展，友邦(01299)、建行(00939)及工行(01398)偏軟，不過回吐壓力有限，加上平保(02318)跟大笨象(00005)半日仲有升緊，恒指暫時仍能守住50日線。

其他藍籌表現咁上下，唯獨康師傅(00322)表現特別曳，派完成績表被大行唱淡，一沉百踩下股價半日跌16%，連帶統一(00220)跟旺旺(00151)亦分別要陪跌11%及2.5%。另一跌勢較為顯著股份為思捷(00330)，公司公布重組，大部削減德國及香港總部四成人手，但思捷積弱多年，市場仍然唔多睇好其前景，股價急挫7%。噚日熱炒嘅地產股今日降溫，普遍回吐超過1%。

老老實實缸邊友喺G20峰會有結果前，心裡始終唔踏實，勒住勒住唔肯入場，成交額維持低迷，呢兩日個市都唔慌有睇頭，悶局一場。至於因為油價下跌，早兩日熱炒嘅航空股今日隨油價反彈有回吐，炒乜都好最緊要快手。

A股雖然唔算太威猛，但唔少大行開始放風睇好明年A股表現，至少A股喺現水平已靠穩，內地政策亦傾向穩定股市，預期內地券商股可繼續向好。華泰(06886)、廣發証券(01776)、中信証券(06030)、海通證券(06837)跟中金(03908)全部錄得1%升幅，中國銀河(06881)最醒神，半日升2.5%。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)