港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普向中方施壓，很可能明年起追加關稅稅率至25%，惟內地A股向好，令港股曾挫逾兩百點後拗腰，中午僅微跌收市。

受特朗普言論影響，恒指低開30點報26345，隨後跌幅擴大，一度挫217點，低見26158，但50天線(26179點)見支持，加上A股向好，恒指曾一度跌轉升36點，高見26412，臨近午市回落，中午僅微跌收市。恒指中午收報26351點，跌24點或0.1%。

國企指數中午收報10523點，升1點。

大市半日成交額430.73億元。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)重上300元大關，半日升1.7%；滙控(00005)升0.7%；平保(02318)漲0.5%，瑞聲(02018)奪表現最佳藍籌，半日升1.8%；友邦(01299)及建設銀行(00939)分別跌0.2%；擴內地投資收租物業的領展(00823)，半日也降0.9%。

焦點板塊

食品股：康師傅(00322)公布季績後，遭券商看淡，股價急瀉18.8%，低見10.34元，中午仍瀉16.2%；統一企業(00220)被美銀美林降目標價，中午也大插11.6%；旺旺(00151)則挫2.5%，為表現最曳藍籌。其他食品股亦受壓，日清食品(01475)，中午跌1.9%；華潤啤酒(00291)也降1.4%；蒙牛(02319)跌1.2%；達利(03799)則下滑1%。

航空股：隔夜油價反彈逾2%，航空股全線下跌，東航(00670)跌1.8%；南方航空(01055)降1.9%；國航(00753)也跌1.3%；至於國泰(00293)也跌0.7%；出租客機的中銀航空租賃(02588)，被大摩降級削價，半日也跌2.2%；但中國民航信息(00696)獲大摩升級提價，中午抽高5.7%。

內地券商股：A股向好，推動內地券商股向上，華泰(06886)及廣發証券(01776)各升1.4%；中信証券(06030)漲1.6%；海通證券(06837)升1.5%；中國銀河(06881)揚2.5%；中金(03908)則漲1%。

焦點股份

寶寶樹(01761)：內地母嬰在線社區平台寶寶樹(01761)今早掛牌，開報6.91元，較招股價6.8元，最高及最低分別為7.15元和6.8元，中午收報6.85元，高招股價0.7%，成交金額2.45億元。

和美醫療(01509)：被捲入基因編輯嬰兒事件，和美醫療高開低走，今早曾升2.3%，高見2.25元，隨後掉頭下挫，半日收2.09元，挫5%。

藍鼎國際(00582)：仰智慧已於今日恢復履行主席職務，並稱在缺勤期間，一直協助中國有關部門調查工作，藍鼎中午大升31.9%，成交達1.31億元。