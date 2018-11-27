港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指牛(57320)出嚟，食完個飯講緊去到下晝2點15至20分，終於都等到恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)%K線(4.817)同%D線(4.880)落到超賣水平，呢個時候隻(57320)高低位做緊$0.098/$0.097，平均數就係$0.0975，就當呢個係買入價，而噚日喺《下半part》都有講到話盡量day trade咗就算。

最後，承讀者SapphireCC_21016所言，係真係day trade到架，同日下晝3點5分至25分，恒指SlowSTC(14,3)又再次上到超買水平，而呢段時間(57320)高低位做過$0.107/$0.105，平均數就係$0.106，就當呢個係賣出價，對比返較早前嘅買入價$0.0975，即日day trade賺幅8.7%。

可能噚日升得狠得滯，今日要做返少少回吐，就算有傳騰訊控股(00700)夥拍LINE喺日本推微信支付，令到股價重上$300大關，但似乎對個市都無乜催升作用，依家10點10分，恒指跌緊162點，做緊26213點，可能喺騰訊$300唔夠持久有關掛。

就用恒指呢粒現價放落牛熊證街貨圖睇，上方最貼價嘅熊證就係26400至26499點，呢度有相當於866張期指；下方嘅牛證最貼價就係26000至26099點，呢度就有306張期指，留意返，恒指現價真係企喺牛熊中間，呢啲位通常我都唔會落注，最多都只係paper trade，中間位買升/跌，同買大細都真係無乜分別，唯一有少少跡可尋嘅係見上方熊證最貼價嗰三part，即26400至26499點、26500至26599點同埋26600至26699點，雖然無一part係有過千張期指，但三part平均都有834張期指喎，如果死都要秤嘅話，咁我寧願買Call/牛證，博後市比油踩返上去食肥牛，似乎合理啲。

至於隻銀河娛樂(00027)，噚日喺《下半part》時都揀咗隻銀河Put(29599)出嚟，但強烈建議真係等SlowSTC(14,3)%K線高位穿%D線先好入，廢事一陣個市Chur得太行，搞到本身應該似係回落/轉弱嘅個股都無啦啦keep住硬起來；哼，呢句說話錯一半啦，就係個市無「Chur得太行」，但係銀娛就繼續「硬起來」，今日逆市升多幾毫子，日線圖SlowSTC(14,3)繼續上緊去，無嘢嘅，好似細個玩嗰啲電動釣魚機咁，你都要等條魚轉到某個位擘大個口時，你先至可以將支魚桿>條線>綁住嗰粒唔知係磁石定鐵，放入條魚個口度，再借條魚啲牙"click"住粒嘢先至收桿。依家？same same。

依家10點36分，恒指跌幅收窄至跌57點，做緊26318點，似乎真係想向上行咁喎，恒指牛(57528)，收回價25728點，同現價有約逾500點，約44倍槓桿比率屬適中，一如以往吼恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超賣先好入市。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo(下半part)：#Gladyshan#