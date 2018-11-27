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今日 10:14 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】內地航空股齊挫3% 隔夜油價反彈

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隔夜油價反彈逾2%，航空股全線下跌，東方航空(00670)及南方航空(01055)齊挫3.1%；國航(00753)也挫3%。

至於國泰(00293)也跌0.7%；出租客機的中銀航空租賃(02588)，也挫3%。

市場憧憬主要產油國將於下月初達成減產協議，紐約1月期油收市報每桶51.63美元，單日升1.21美元或2.4%，是10月1日以來最大單日升幅，布蘭特1月期油升1.68美元或2.9%，收市報每桶60.48美元。

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