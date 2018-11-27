港股直擊 即巿股評

港股昨日抽升逾四百點，市場憧憬美國加息周期明年接近尾聲，不過「習特會」前特朗普態度再度強硬，或利淡大市短期氣氛。

隔晚美股顯著反彈，道指漲354點或1.46%報24640點；納指升逾2%報7081點。油價反彈逾2%，提振了市場情緒。科技股和金融股領漲，高盛漲近3%，亞馬遜漲超5%。

通用汽車股價周一大幅收高4.8%，幫助道指走高。通用汽車宣布，將在北美地區大幅裁員約1.47萬人，預計有可能一舉關閉在美國本土及加拿大的5家工廠。媒體報道稱裁員是為了削減生產成本。

本周聯儲局多名官員將陸續發聲，其中聯儲局主席鮑威爾將於本港時間周三晚上11時在紐約經濟俱樂部講話。較早前一些聯儲局官員在近期發表了一些被解讀為鴿派的言論，降低了投資者對未來加息的預期。

歐洲方面，英國議會可能在12月11日就脫歐協議進行投票，反對黨工黨、自由民主黨和蘇格蘭民族黨的議員都表示，將投票否決該協議，在議會中支持文翠珊政府的北愛爾蘭民主聯盟黨也表示將投反對票。如果該協議未獲通過，文翠珊可能失去首相之位，而無協議脫歐的風險將急劇增加。

那邊廂據外媒，意大利考慮調整2019年赤字目標，將赤字目標維持在2.0%至2.1%上方。意大利副總理薩爾維尼回應「降低2019年赤字目標」稱，政府得到了來自歐盟方面的積極回饋，但拒絕討論具體數字。

距離中國國家主席習近平與美國總統特朗普預定會晤時間只有四天，特朗普隔空向中方施壓，表示中國很可能難逃被美國追加關稅稅率至25%，留意消息可能利淡市場氣候。特朗普周一接受《華爾街日報》訪問，表示預料華府將按原定計劃，由明年1月1日起，將早前已實施的對華入口貨物所徵所的關稅率，由原本的10%提升至25%。他又形容自己「非常不大可能」(highly unlikely)會按照北京的要求暫停追加關稅率。特朗普又表示，若美中的貿易磋商未能取得進展，他會指令白宮對其餘2670億美元、仍未實施關稅的中國入口貨全部都加徵關稅，稅率會是10%或者25%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.55元，較本港上日收市高0.7元；騰訊(00700)ADR收報299.66元，高1.66元；國壽(02628)ADR收報16.57元，低9仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.74元，低4仙；中石油(00857)ADR收報5.35元，高5仙；中石化(00386)ADR收報6.55元，高5仙。電訊股方面， 中移動(00941)ADR收報77.82元，高7仙；聯通(00762)ADR收報8.92元，高9仙；中電信(00728)ADR收報4.14元，高3仙。

ADR港股比例指數報26444，較周一恒指收市高67點或0.26%。恒指昨日最多升486點，收報升448點報26376，重上50天線(26192點)。恒指短期阻力參考本月高位26530點，支持位參考26000點即20天線附近。

焦點股份

石藥集團(01093)：公布集團在研產品「人源化間隙連接蛋白43單克隆抗體(ALMB-0166)」，獲得美國食品藥品監督管理局頒發就治療急性脊髓損傷(「SCI」)的孤兒藥資格認定。

藍鼎國際(00582)：公布主席仰智慧昨日恢復履行職務。公司指，現時及在仰智慧暫時缺勤期間，業務及運作保持穩定及正常。藍鼎昨日收升8.8%。

領展(00823)：以25.6億元人民幣，收購北京京通羅斯福廣場，是集團在北京的第二個收購、以及在内地一線城市的第四個收購項目。計及今次收購，領展內地資產佔領展總資產值約9.5%。

維珍妮(02199)：公布截至九月底止的中期純利1.34億元，按年上升近四成，派中期息3.6仙。

康師傅(00322)：公布第三季盈利15.54億元人民幣，按年增長25.5%。

歐舒丹(00973)：公布中期盈利按年下跌38.5%，不派中期息；期內銷售淨額按年增長8.6%。

內地母嬰服務企業-寶寶樹集團(01761)今日掛牌，據耀才暗盤交易市場，寶寶樹昨日暗盤收報7.18元， 較招股價6.8元高出5.6%。