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今日 21:56 香港財經 港股直擊

大家樂目標今年開20店 續以餐單組合控成本

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大家樂(00341)上半年香港速食餐飲業務按年跌0.4%，至30.67億元，行政總裁羅德承於業績記者會上表示，速食業務收入稍跌，主要因為部分商場需進行整改工程，旗下快餐門店需暫時關店，加上有部分機構飲食合約於去年暑假完結所致。

他又稱，集團仍持續增加門店，上半年在港已開8間門店，料下半年再開8至10間，全年開店目標約20間。

羅德承指出，中期快餐單價約38元，較去年加約1元，集團定價會考慮顧客的承受能力；近期顧客對價格較敏感，業界定價亦趨保守，相信目前集團無大幅加價空間。他表示，人工成本佔收入的比例，仍維持約32%的高水平，最低工資或於明年5月再調整，將加重成本壓力，會繼續以餐單組合控制成本。

香港租金方面，羅德承稱，近期旗下店舖的續租租金加幅約10%，相比過去動輒雙位數升幅，認為租金加幅有所放緩。在零售市況放緩下，預期2019年市場上將有更多優質舖位招租，例如或有零售舖位須轉做餐飲舖位，屆時集團租舖開店的步伐會更進取。

期內，內地業務收入按年升7.7%，至5.91億元，羅德承指出，將加快在大灣區的網絡擴展，尤其會集中於廣州及深圳開店；上半年已於區內新開7間店，預計下半年再開8至10間。過去集團曾一度將網絡拓展至內地華東地區，但自去年起逐步結束，羅德承稱，集團過去曾於上海等地開店，惟當地視旗下快餐為特式餐飲，經營多年亦無法提升惠顧人次，短期內不會考慮再於廣東以外地區開店。

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