港股直擊 即巿股評

港股今日發力升穿50天線(26233點)。恒指高開171點，開市後升幅一度收窄至104點，見26031點全日低位，之後抽升，升幅一度達486點，見26413點，午後走勢窄幅，恒指收報26376，升448點或1.73%。

A股則反覆低收，滬指跌0.14%；深成指跌0.27%。

北水流走加快，全日淨流出金額增至11.48億港元，連續三個交易日錄淨賣出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

多隻藍籌見北水流出，騰訊(00700)升2.3%領漲大市，不過全日有2.12億元北水淨賣出；中移動(00941)有1.45億元淨流出；港交所(00388)有4805萬元淨流出。

中資金融股方面，建行(00939)有7152萬元淨流出；工行(01398)有2444萬元淨流出；新華保險(01336)有5177萬元淨流出；華泰證券(06886)有709萬元淨流出。相反，農行(01288)有5606萬元淨流入。

內房股方面，中海外(00688)有1.01億元淨流出；恒大(03333)有1145萬元淨流出。相反，融創(01918)有6660萬元淨流入。

北水流入較高股份有：友邦(01299)有5777萬元淨流入；滙控(00005)錄6572萬元淨流入；中興(00763)有1035萬元淨流入；華能(00902)有3179萬元淨流入。

相反，北水流出較高股份有：國際油價上周五急挫，中石油(00857)逆市跌1.5%全日有8638萬元淨流出。福耀玻璃(03606)有6321萬元淨流出；中教(00839)有1073萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、中移動、建行、中石油、中海外、港交所、新華保險、華泰及華能。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、中興、農行、滙控、福耀玻璃、恒大、工行、友邦及中教。