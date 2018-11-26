港股直擊

NIRAKU(01245)宣布，與Capital Creation(BVI)(CCBVI)訂立一份合營協議，在香港成立一家合營公司，以進軍泛亞地區的電競業務。

合營公司名為Yes! E-Sports Asia Holdings Ltd.(YEAH)，由CCBVI及該公司分別持有其60%及40%權益，旨在提供一個橫向電競平台，專注發展中國、香港、澳門、台灣、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國及越南市場。

合營公司亦將尋求機會在泛亞地區推廣電競發展。