港股直擊 即巿股評

美股上周五感恩節半日市下挫，不過市場其後憧憬「黑色星期五」銷情理想，加上「習特會」將於本周後期上演，亞洲主要股市今日造好，港股全日飆逾四百點，重上50天線(26192點)收市。

恒指今早高開171點，報26099，早段升幅一度縮至104點，低見26031。不過，亞洲股市偏好，港股買盤亦增加，帶動恒指再度上破50天線，最多升486點，高見26413，雖然內地股市午後再度轉跌，但無阻港股升勢，全日仍漲逾四百點，收報26376，揚448點或1.73%；國企指數收報10521，升133點或1.28%。

雖然大市成交仍奀，全日僅740.96億元，但已較上周五595.4億元，多24.4%。

港股上升股比例54%，有46%股份下跌，反映大市升勢未見全面。

即月期指收報26402，升507點，高水26點。

藍籌股大致向好。騰訊(00700)升2.3%；友邦(01299)漲1.8%；建行(00939)升1.9%；滙控(00005)漲1.4%；中移動(00941)升2.4%；油價上周五急插近8%，今日在亞洲時段回穩，中海油(00883)倒升0.9%；中石化(00386)微漲0.2%；但中石油(00857)仍跌1.5%。

焦點板塊

地產股：憧憬美國加息周期即將完結，地產股受追捧，新地(00016)及長實(01113)齊升2.8%；恒地(00012)升2.9%；新世界(00017)揚3.7%；信和(00083)亦漲3.3%。

濠賭股：表現亦突出，銀河娛樂(00027)揚4.4%，為表現最佳藍籌股；金沙(01928)升1.9%；永利(01128)揚3.8%；新濠(00200)漲1.7%；美高梅(02282)升2.6%；澳博(00880)走高2.7%。

燃氣股：個別延續強勢，明天公布中期業績的中國燃氣(00384)飆6.4%，跑贏一眾國指成分股；北控(00392)升1.3%；新奧能源(02688)彈升4.9%；港華燃氣(01083)升1.4%；但昆侖能源(00135)逆市跌1.6%。

基建股：普遍捱沽，基建三寶全線下挫，中鐵(00390)與中鐵建(01186)全日各挫4%，中鐵更是包尾國指成分股；中交建(01800)走低0.3%；中國建築(03311)下滑0.6%；中冶(01618)也降1%。

焦點股份

美團(03690)：第三季勁蝕833億元人民幣，拖累股價上周五重創一成，今日仍見沽壓，全日再挫2.2%，成交4.45億元。

同程藝龍(00780)：今早首日掛牌，開報10.78元，較招股價9.8元，高一成，最高見過12.5元，最低則為9.99元，收造12.4元，比招股價高26.5%，成交有13.4億元，不計手續費，每手賺1040元。

大家樂(00341)：中午公布截至9月底止上半財年多賺逾16%至2.39億元，中期股息派19仙，午後升幅擴大，曾見18.7元，揚8.6%，全日仍升6%。