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今日 16:09 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】同程藝龍首日飆27% 一手賺1040元

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內地第三大線上旅遊平台同程藝龍(00780)今日掛牌，開報10.78元，早段一度回落至9.99元，尾段抽升，曾高見12.5元，最終以近全日高位12.4元收市，較招股價9.8元，高26.5%，成交額13.36億元。

不計手續費，一手400股賺1040元。

同程藝龍主要股東是騰訊(00700)及攜程，今次集資淨額約12.51億元，本港公開發售部分獲超額認購約1.72倍，一手400股中籤率100%。

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