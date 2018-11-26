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思捷(00330)舉行投資者日，公布新重組計劃，集團擬大幅度削減人手以節省開支，其中德國及香港總部人手將大削40%。思捷執行主席柯清輝表示，過去數年業績下滑有需要大規模重組，裁員計劃已研究一段時間。

他表示，香港總部人手調整將會在農曆年後進行，並將4層辦公室整合為1層，有部分員工調往內地市場；至於德國總部，正與當地工會展開洽淡，他未有透露裁員人數。

他指出，過去數年香港店舖調整已大致完成，在港仍會關店1至2間，但同時考慮會在民生區開店。

對於是次轉型計劃與過去轉型計劃的分別，行政總裁Anders Kristiansen對今次重組計劃有信心。柯清輝表示，是次轉型計劃與批發商及顧容有充足溝通，由公司內部推動，而非委託顧問公司進行調查，故對轉型計劃有信心。

柯清輝又稱，現時德國及中國是公司兩大重要市場，雖然中國會有關店，但仍會大量開店，擴充零售網絡。

Anders Kristiansen表示，未來會加強顧客體驗，現時公司有一半的衣服都是高檔時裝，由於顧客反應較為喜歡基本服裝(basic products)，故未來會相應提升基本服裝的比例，同時，公司計劃應用數據及人工智能技術以了解顧客，若在發展過程中有需要時，亦會招聘一些資訊科技方面的專才。